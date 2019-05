Norske Janne (38) i «Tornado Alley»: Folk gjemmer seg i badekar med madrasser over seg

Dødelige tornadoer fortsetter å herje i USA. Midt i «Tornado Alley» bor norske Janne Coussens med sin familie.

Mindre enn 10 minutter siden







Så langt i år har 38 mennesker mistet livet i tornadoer i USA. Nå herjer uværet igjen i «Tornado Alley», som de mest utsatte områdene kalles.

I helgen tok en tornado livet av to personer, og raserte blant annet et motell og en husvognpark i Oklahoma. Flere personer ble også sendt til sykehus. Midt i det dødelige uværet satt norske Janne Coussens og hennes familie hjemme i byen Tulsa i Oklahoma.

– Vi ble brått vekket av sirenen. Det var andre gang den uken, så man blir kanskje litt vant til det. Vi hoppet ut av sengen, og tok dekningen under trappen midt i huset vårt, forteller hun til VG.

Flere titalls tornadoer har herjet USA den siste uken. Senest tirsdag ble en by vest i delstaten Ohio rammet av flere tornadoer, melder Reuters.

En person mistet livet og minst 130 ble skadet i uværet.

STORE SKADER: Huset til bestemoren til Spencer Haney (22) i Brookville i Ohio ble truffet av en tornado. Foto: Reuters

Personell som rykket ut i etterkant av tornadoene har vært nødt til å benytte seg av snøploger for å fjerne materialer og rester fra de store veiene.

– Svært farlig og ødeleggende

Det kan utvikle seg flere tornadoer og haglbyger i delstaten Kansas og andre deler av Midtvesten fremover, mens Arkansas og Oklahoma er flomutsatt.

Natt til onsdag ble det sendt ut tornadovarsel i Kansas.

President Donald Trump tok torsdag til Twitter for å oppfordre innbyggerne til å være forsiktige og lytte til råd fra lokale myndigheter.

– Uværet som herjet i Ohio og flere andre delstater gjennom natten var svært farlig og ødeleggende. Teamet mitt holder meg oppdatert med informasjon fra nødetatene i de rammede delstatene, skriver han.

Tirsdag kveld norsk tid var det registrert 611 tornadoer i USA i 2019.

«Tornado Alley» «Tornado Alley» er ikke begrenset til et bestemt område, men som oftest regner man Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Colorado og South Dakota som de mest utsatte områdene, men også Illinois, Iowa, Missouri, Minnesota og North Dakota er stater som er ekstra utsatt for ekstremvær. Vis mer vg-expand-down

– Det skumleste vi har opplevd

Via Facebook fulgte Coussens-familien med på værmeldingene og nyhetsrapporteringer fra tornadoen.

– Vi kunne høre alvoret til Travis Meyer som rapporterte på nyhetene. Han kunne også si at tornadoen hadde passert rett ved siden av oss, fortsetter hun.

– Vi hørte kraftig vind, nesten som et jordskjelv. Du kunne høre det i veggene. Helt ærlig var jeg redd. Jeg skalv og ba.

FAMILIEN: Janne Coussens sammen med sønnen Joshua Alexander og ektemannen Jonathan. Foto: PRIVAT

Etter noen lange minutter var faren over, men da kom det en ny bekymring.

– Tornadoen var på vei nordøst, da fryktet jeg for venner og familiemedlemmer i områdene.

Etter en stund kunne hun senke skuldrene, etter å ha fått kontakt med venner og familie.

– Alle kunne være enig i at dette var det skumleste vi har opplevd.

TILFLUKTSROM: Her søker familien Coussens tilflukt når tornadoene herjer. Foto: PRIVAT

«Ta dekning snarest»

På våren er det langt fra uvanlig at uvær herjer i USA, og dermed er mange godt forberedt på hva som kommer.

– De er veldig flinke til å sende varsel på telefonene. De sender både «tornado watch», som betyr at det er fare for tornado, og «tornado warning», som betyr at man bør ta dekning snarest, forteller Coussens.

I tillegg har stort sett alle skoler, bedrifter og offentlig bygg en plass de kan søke ly dersom det skulle komme en tornado.

– For oss er det under trappen midt i huset. For andre er det på badet, i badekaret med madrasser over seg. Noen har også egne tilfluktsrom eller et sikkert område i kjeller og garasjer.

– Det første man må ta med seg er lommelykt, telefon og tepper, men man skal helst også ha vann, mat, en batteridrevet radio, førstehjelpsutstyr, sokker og sko, legger hun til.

Publisert: 29.05.19 kl. 02:21