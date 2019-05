REGISSØR: Reed Morano. Foto: DANNY MOLOSHOK / Reuters

Avbryter planlagt innspilling i protest mot abortlov

Hun står bak suksess-serien «The Handmaid’s Tale». Nå stopper regissøren planene om innspillingen av sin nye serie i protest mot delstaten Georgias nye abortlov.

En rekke amerikanske delstater har den siste tiden strammet inn sine abortlover.

Georgia, Kentucky, Ohio og Mississippi er blant statene som har vedtatt «fosterhjerteslag-loven», som gjør det ulovlig med abort etter at det er mulig å kjenne hjerteslag hos fosteret.

I Alabama har de vedtatt USAs strengeste abortlov – der det vil bli et nærmest totalforbud mot abort.

Nå avbryter Amazons nye seriesatsing «The Power» planene om å spille inn deler av serien i Georgia.

– Vi har ikke noe problem med å stoppe hele prosessen umiddelbart. Det er uaktuelt å bruke penger på å filme i den delstaten, sier regissør Reed Morano til Time Magazine.

Morano, som blant annet er regissør for «The Handmaid’s Tale» og «Billions», skulle etter planen leter etter mulige innspillingssteder i Georgia denne uken.

– Vi føler vi må stå opp for kvinners rettighet til å velge hva som skjer med kroppene deres. Det var ikke en enkel avgjørelse, men vi er sikre på at det er den rette avgjørelsen akkurat nå, sier produsentene Jane Featherstone og Naomi De Pear ifølge CBS.

Oppfordret til boikott

Tidligere ble det kjent at skuespiller Alyssa Milano har skrevet et åpent brev til guvernør Brian Kemp, der hun sammen med en rekke andre skuespillere sier de ikke ønsker å jobbe i Georgia som følge av den nye abortloven.

Totalt 50 skuespillere har signert brevet, blant dem Ben Stiller, Amy Schumer og Uzo Aduba.

Busy Philipps har også gått hardt ut mot de nye lovene:

– Jeg vet at folk har veldig sterke følelser rundt abort. Bare la meg si dette – kvinner og legene deres er i den beste posisjonen til å gjøre informative valg om hva som er best for dem. Ingen andre, ingen, sa hun på sitt eget talkshow tidligere i mail.

I tillegg har flere selskaper gått ut og sagt at det ikke vil være aktuelt å filme fremtidige prosjekter i delstaten.

Abortlovgivningen i USA * USA har ingen formalisert føderal abortlov tilsvarende den vi har i Norge. Det er i stedet sedvanerett, etablert gjennom en høyesterettsavgjørelse fra 1973, som sikrer kvinners rett til abort. * Delstatene kan foreslå og vedta egne abortlover, men disse kan utfordres gjennom rettssystemet. Høyesterett har som regel stadfestet den grunnleggende retten til selvbestemt abort i slike saker, men de har åpnet for begrensninger i kvinners mulighet til å få abort. * Abortspørsmålet er svært betent i USA. Motstanden er særlig sterk i konservative delstater i sør og i Midtvesten. I mer liberale områder på øst- og vestkysten er folk i større grad for kvinners rett til abort. * Den siste tiden har abortspørsmålet i økende grad blitt polarisert, i likhet med andre politiske spørsmål. Siden 2001 har ikke mindre enn 660 delstatslover som begrenser eller forbyr abort blitt innført. Samtidig har 33 initiativer som styrker abortretten blitt godkjent. * Det siste året har abortstriden blitt intensivert. Bare hittil i år har delstatene Georgia, Kentucky, Mississippi og Ohio innført såkalte hjerteslag-lover som begrenser abort til de første seks ukene av graviditeten. * Alabamas delstatsforsamling vedtok torsdag det som ville vært USAs strengeste abortlov, der det kun åpnes for å gjennomføre inngrepet i tilfeller der den gravide kvinnens liv er i fare. Det er høyst tvilsomt om denne loven vil stå seg dersom den utfordres i rettssystemet. * Per dags dato er 48 prosent av amerikanerne for abort, og 48 prosent imot, ifølge en undersøkelse meningsmålingsinstituttet Gallup gjorde i fjor. Da instituttet begynte med sine målinger på 1990-tallet var 51 prosent for og 40 prosent imot. Kilder: TT, Washington Post, Guttmacher (NTB) Vis mer vg-expand-down

Kan tape milliarder

Det siste tiåret har Georgia ifølge Time Magazine håvet inn over én milliard dollar i skatt fra filmindustrien. Det tilsvarer 8,8 milliarder kroner.

«Stranger Things», «The Hunger Games», «Black Panther» og «Avengers: Infinity War» er blant prosjektene som har blitt filmet i delstaten.

Publisert: 22.05.19 kl. 05:02