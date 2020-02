MØTES IGJEN: Ine Eriksen Søreide og Sergej Lavrov er diplomatiske venner. Her er de to utenriksministrene under markeringen av den russiske røde hærs bidrag til frigjøringen av Finnmark for 75 år siden. Foto: Heiko Junge

Søreide avviser Svalbard-beskyldninger - drar til Moskva i juni

Norge avviser at Russland blir diskriminert på Svalbard, og at Norge bryter vilkårene for Svalbardtraktaten, slik den russiske utenriksministeren hevder.

I et brev til Sergej Lavrov skriver utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Svalbardtraktaten som ble undertegnet 9. februar i 1920, og som Sovjetunionen sluttet seg til 16. februar i 1924, anerkjenner Norges fulle og uinnskrenkede suverenitet over Svalbard.

– Ditt brev omhandler flere saker som Russland har tatt opp i diplomatiske noter, brev og møter, og er derfor godt kjente for norske myndigheter. Jeg legger derfor til grunn at Russland også kjenner de norske synspunktene godt, og har merket seg svarene våre fagmyndigheter har gitt på spørsmål om norsk regelverk opp gjennom årene, skriver den norske utenriksministeren til sin russiske kollega.

Russiske irritasjon

BARENTSBURG: Sovjetunionen og Russland har lenge hatt et markert nærvær på Svalbard. Norsk suverenitet over øygruppen har vært ubestridt i over 100 år. Foto: Janne Møller-Hansen

Med jevne mellomrom har russiske myndigheter irritert seg over det faktum at Svalbard inngår som en del av fastland-Norge og styres deretter. Nå har en talsperson for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova, overfor NRK uttrykt en offisiell misnøye med det som blir karakterisert som «begrensninger i russisk nærvær på Spitsbergen».

– Dessverre så har forslaget fra russisk side om å gjennomføre tosidige konsultasjoner for å diskutere problematiske spørsmål om russisk næringsmessig og vitenskapelig virksomhet på øygruppen ikke blitt møtt med forståelse, sier Zakharova.

Til dette skriver den norske utenriksministeren, Ine Eriksen Søreide, til Zakharovas sjef, utenriksminister Serjej Lavrov:

SAMARBEID: Et umiskjennelig norsk symbol. Posten skal fram også fra den russiske byen Barentsburg på Svalbard. Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX

– Jeg vil understreke at norsk regelverk på Svalbard er i overensstemmelse med Norges folkerettslige forpliktelser, herunder Svalbardtraktaten. Jeg ser ikke grunnlag for norsk russiske konsultasjoner om regulering eller annen myndighetsutøvelse på Svalbard. Slike konsultasjoner gjennomfører Norge heller ikke med andre stater, skriver den norske utenriksministeren.

Hun avslutter brevet til sin russiske kollega slik:

– Jeg setter pris på den konstruktive og åpne tonen som preger samarbeidet mellom Norge og Russland og ser frem til å besøke Moskva. Arbeidet med å utvikle og styrke forholdet mellom våre land og folk er noe norske myndigheter prioriterer høyt og som jeg personlig er opptatt av.

VG får opplyst i Utenriksdepartementet at besøket er planlagt til juni.

Publisert: 21.02.20 kl. 11:08

