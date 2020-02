SPARKET: Avtroppende leder Jiang Chaoliang for Hubei-provinsen. Foto: YM / EPA

Kraftig økning i antall virusdøde – provinsleder sparket

Det kommunistiske partiet har sparket provinslederen for Hubei-provinsen, som er hardest rammet av det nye coronaviruset.

Nå nettopp

Det skjer parallelt med en kraftig økning i antall smittede og døde i provinsen der viruset først brøt ut.

Onsdag ble det rapportert om 242 dødsfall og 14.840 nye pasienter – det høyeste antallet registrert på et døgn.

Sparkingen av provinslederen Jiang Chaoliang ble kjent i statlige kinesiske medier torsdag.

To helseledere sparket

Jiang er ikke den første lederen som blir avskjediget etter utbruddet av det nye coronaviruset, som Verdens helseorganisasjon har døpt covid-19.

Tirsdag meldte kinesiske statlige medier at de to øverste lederne for helsevesenet i Hubei-provinsen har fått sparken: Direktøren og partisekretæren for kommunistpartiets helsekomité i hubei, Zhang Jin og Liu Yingzi.

Ifølge NTB har lederen for Kinas nasjonale helsekomité, Wang Hesheng, tatt over begge rollene.

Kritikk for manglende åpenhet

Det har kommet massiv kritikk av den tidlige politiske håndteringen av utbruddet av coronavirus-smitten i Hubei-provinsen.

Den politiske ledelsen har fått kritikk for både å underdrive alvorlighetsgraden av viruset da det først ble oppdaget, og for manglende åpenhet.

Les mer om dette her.

Den 23. januar 2020, syv uker etter at de første varslene om et smitteutbrudd kom, stengte det kinesiske kommunistpartiet av byen Wuhan, og flere landsbyer rundt. Millioner av mennesker har blitt satt i karantene for å hindre spredning av smitten.

Les også: Sykehus: Corona-varsler død etter iherdige forsøk på redning.

Publisert: 13.02.20 kl. 08:42

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser