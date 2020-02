ØVERSTE SJEF: Justisminister William Barr under et arrangement i Washington, D.C i desember 2019. Foto: REUTERS

Tidligere statsadvokater til VG: Derfor må William Barr gå av

NEW YORK (VG) Justisministerens innblanding i Roger Stone-saken har vakt sterke reaksjoner. Men dette er bare starten, frykter tidligere statsadvokater.

For mindre enn 10 minutter siden

Overfor VG beskriver tre tidligere statsadvokater forferdelsen over William Barrs forslag om en lavere straff i saken mot Donald Trumps tidligere rådgiver Roger Stone.

Samtidig som de ber justisministeren trekke seg, tror de en benådning fra USAs president blir neste skritt – kanskje for flere enn Roger Stone.

– Jeg tror han vil benåde Roger Stone, Michael Flynn og Paul Manafort hvis han kan komme unna med det politisk. Og det kan han etter valget, sier tidligere føderal aktor og assisterende statsadvokat, Cynthia Alksne, til VG.

– Absolutt enestående

Det var i forrige uke at William Barr overkjørte forslaget fra sine egne statsadvokater om mellom syv og ni år i fengsel for Trumps mangeårige venn Roger Stone. I Barrs nye anbefaling ble det ikke tatt stilling til hvor lang fengselsstraffen burde være.

PROFESSOR: Tidligere statsadvokat i nordlige del av Alabama, Joyce White Vance, snakker under en høring om Mueller-rapporten i Kongressen i juni i fjor. Foto: Andrew Harnik / TT NYHETSBYRÅN

Endringen har skapt store bølger – ikke minst fordi den ble kjent få timer etter en kritisk Twitter-melding fra Donald Trump.

Joyce White Vance jobbet for Justisdepartementet i over 25 år – som aktor, leder av en ankeinstans og som statsadvokat i nordlige Alabama frem til 2017.

– Jeg kjenner systemet fra alle tre sider, og kan slå fast at det er absolutt enestående for en justisminister å ta kontakt med en statsadvokat fordi man ikke liker forslaget til en straffeutmåling, og deretter endre den. Det skjedde i Roger Stones sak, sier Vance til VG.

Vance viser til at maksimumsstraffer er fastsatt ved lov og at det finnes retningslinjer for straffeutmålinger.

– Aktoratets anbefalinger var i tråd med amerikansk lov. Og de skrev en veldig god begrunnelse, sier Vance, som ble oppnevnt under Barack Obama i 2009 og som nå er professor ved University of Alabama.

TRUMP-VENN: Roger Stone vinker idet han forlater en høring i Washington, D.C i mars 2019. Foto: AFP

– Sjokkerende

Roger Stone (67) var involvert i Trumps valgkamp frem til høsten 2015. Han ble pågrepet som følge av Robert Muellers Russland-etterforskning, og ble i november funnet skyldig i vitnepåvirkning og i å ha løyet til Kongressen om WikiLeaks. Han har nektet straffskyld.

En inngripen fra justisministeren ville vært rystende uansett hvilken sak det gjaldt, mener Vance. I denne saken er det ekstra spesielt, sier hun.

– Inntrykket av at en venn får spesialbehandling som ingen andre får, er sjokkerende og bryter med rettssystemets prinsipper.

– Kjenner du til lignende saker?

– Jeg kan ikke komme på en eneste sak. Jeg snakket med kolleger i helgen, og fant ingenting. Jeg kjenner ikke til en eneste sak der justisministeren har blandet seg inn i en anbefaling om straffeutmåling som er innenfor retningslinjene.

De fire som førte saken mot Stone, trakk seg i forrige uke. Én sa også opp stillingen sin.

Et par dager senere ble det kjent at Barr har bedt andre statsadvokater granske håndteringen av blant annet saken mot den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn. Flynn ble også tiltalt som følge av Mueller-etterforskningen, og trakk nylig en tilståelse om å ha løyet til FBI.

TIDLIGERE TRUMP-TOPP: Daværende nasjonal sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, under en pressekonferanse i Det hvite hus i 2017. Foto: AP

Vance mener man må ha en veldig god grunn for å be en statsadvokat se på en sak utenfor eget ansvarsområde.

– Det er ikke tilfellet her. I denne saken ber man statsadvokater uten jurisdiksjon se på saker som har et utfall presidenten ikke liker. Hvis det skjedde bare én gang, kunne man kanskje latt det gå. Men nå ser vi om og om igjen at resultater presidenten ikke liker, blir gransket. Hver gang det er et resultat Trump ikke liker, gir departementet ham en bitering, en ny etterforskning. Det er ikke slik departementet fungerer. Når en sak er etterforsket, er saken ferdig.

Hun tror Michael Flynn vil benådes før Roger Stone.

– Jeg tror de forsøker å lage et lignende historie som i Roger Stones sak: at han er en hyggelig mann og at han er behandlet urettferdig. De bereder grunnen for en benådning. Det er ikke slik det amerikanske rettssystemet fungerer. Benådning er ment for å rette opp i feil eller svikt.

– Departementet er i trøbbel

Justisministerens innblanding har skapt uro innad i Justisdepartementet, ifølge New York Times. I helgen ba 1100 tidligere statsadvokater og embetsmenn William Barr trekke seg fra stillingen.

– Jeg skrev under fordi Justisdepartementet er i trøbbel. Vi må gjøre noe for å varsle det amerikanske folk om hva som skjer, sier Cynthia Alksne.

Hun er tidligere føderal aktor i Justisdepartementets sivilrettsavdeling og har jobbet som assisterende statsadvokat i Washington, D.C, der saken mot Stone går for retten.

– Jeg tror vi alle er veldig sinte. Justisministeren burde ikke avgjøre straffeutmåling i saker. Denne anbefalingen var innenfor retningslinjene, og han overkjørte det på en veldig upassende måte.

Hun viser til at Donald Trump har kritisert dommeren som denne uken skal ta stilling til fengselsstraff for Roger Stone. Trump har også anklaget et jurymedlem for å være forutinntatt.

– Barr gjorde ingenting. Hans jobb er ikke å beskytte Trump, men å representere folket. Han gjør ikke jobben sin, sier Alksne, som en profilert ekspert for TV-kanalen MSNBC.

I et oppsiktsvekkende intervju forrige uke ba William Barr presidenten slutte med Twitter-meldingene. Han forsvarte samtidig beslutningen om å gripe inn, og hevdet at han ikke hadde snakket med presidenten om saken.

Selv har Trump uttalt at han har rett til å gripe inn – men at han ikke har gjort det.

– Jeg tror på at presidenten ikke ringte ham for å fortelle ham hva han skulle gjøre. Men presidenten fortalte ham hva han skulle gjøre i en Twitter-melding som gikk ut til millioner. Poenget er at han gjør det, ikke måten han gjør det på. Trump ville ikke vært så dum at han ringte ham.

– Dagen etter valget

Barbara McQuade, jusprofessor og tidligere statsadvokat i Michigan, forteller at hun ble dypt urolig da hun fikk vite at anbefalingen fra aktoratet var endret.

– Barr kan sende et sterkt signal til om Justisdepartementets uavhengighet ved å trekke seg i protest mot Trumps kontinuerlige innsats for å sette sine egne interesser over rettsstaten, skriver McQuade i en e-post til VG.

VITNET: Barbara McQuade under en høring o Mueller-rapporten i Kongressen i juni 2019. Foto: Andrew Harnik / TT NYHETSBYRÅN

Hun skriver at mange ble stolte da kollegene trakk seg fra saken.

– Samtidig ble mange av oss bekymret for at presidenten og justisministeren ville undergrave allmennhetens tillit til departementet på denne måten.

På spørsmål om hun tror Roger Stone vil benådes, svarer hun:

– Ja. 4. November, dagen etter valget.

Publisert: 17.02.20 kl. 20:20

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser