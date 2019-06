FALT OVER BYGG: Det var storm da kranen kollapset over bygget i Dallas, men det er foreløpig uklart om dette var årsaken til hendelsen. Foto: AP

Kran falt over bygg: – Det var som en kniv gjennom smør

Én person er død og minst seks skadet etter at en kran falt over en boligblokk i Texas søndag.

Oppdatert nå nettopp







– Det var som en kniv gjennom smør, sier Abbey Kearney til Dallas Morning News.

Hun og ektemannen Shawn ble vitne til hendelsen fra sin veranda i tredje etasje, hvor de kunne se rett på kranen som falt over naboleilighetene deres.

Ekteparet ble evakuert, men leiligheten deres skal ikke være skadet. De ventet søndag kveld fortsatt på å få komme inn igjen for å hente med seg sine to katter, sier de til avisen.

Det var rundt klokken 14 søndag lokal tid at en kran falt over en bygning i Old East Dallas, samtidig som en storm herjet i det nordlige Texas, skriver NBC News. Det er foreløpig ikke bekreftet at stormen var årsaken til at kranen kollapset over bygget.

Ryan Loewe, som selv bor i bygget, skriver på Twitter at kranen traff kun to leiligheter bortenfor hans egen:

Ifølge DeMarquis Black, som er talsperson i politiet i Dallas, gikk kranen gjennom fire etasjer i leilighetsbygget. Den skadet også garasjer.

Talsperson for brannvesenet i byen, Jason Evans, sier til Dallas Morning News at en kvinne ble funnet av brannmannskaper inne i en av byggets leiligheter, og at hun senere ble bekreftet død. Seks andre er skadet etter hendelsen, flere av dem kritisk, ifølge NBC.

Brannvesenet er fortsatt usikre på om andre personer kan være fanget inne i leiligheter i bygget, og det søkes søndag kveld med hunder.

Klikk for å aktivere kartet

Publisert: 10.06.19 kl. 01:04 Oppdatert: 10.06.19 kl. 01:24