Brasils president kritiserer kriminalisering av homofobi

Brasils president Jair Bolsonaro kritiserer høyesteretts beslutning om å kriminalisere homofobi på linje med rasisme. Han sier det kan «skade homofile».

Torsdag ble det kjent at dommerne i høyesterett i Brasil stemte med åtte mot tre for at homofobi og transfobi kriminaliseres på lik linje med rasisme. Allerede i mai kom kjennelse fra høyesterett om at diskriminering av medlemmer av LGBT-miljøet ville bli sidestilt med rasisme og forbudt ved lov.

Utviklingen er framskyndet av frykt for at landets høyrenasjonalistiske president Jair Bolsonaro skal reversere rettighetene til seksuelle minoriteter.

Fredag synger Bolsonaro ut om hva han mener om høyesteretts avgjørelse. Presidenten mener at å likestille homofile kan skremme bedrifter fra å ansatte dem, fordi arbeidsgivere nå vil kvie seg for å ansette homofile av frykt for å bli anklaget for å ha kommet med homofobiske uttalelser.

Bolsonaro har selv flere homofobiske uttalelser på rullebladet sitt. Blant annet har han uttalt at han ville heller ha hatt en død sønn enn en homofil sønn.

Fredag sa han at domstolen, som lovgivende statsmakt, har gjort en stor feil ved begi seg inn i lovgivende statsmakts territorium.

Den lovgivende makten i Brasil, kongressen, er dominert av konservative krefter, sterk påvirket av kirken.

Brasil har en av verdens høyeste rater for vold mot seksuelle minoriteter.

