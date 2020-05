SMITTE-HOVEDKILDE: Over fem tusen personer har gått til massesøksmål mot flere aktører etter å ha vært i delstaten Tirol i Østerrike. Blant de anmeldte er borgermesteren i byen Ischgl. Foto: JAKOB GRUBER / APA

42 nordmenn i massesøksmål mot østerrikske myndigheter

Etter det massive utbruddet av coronavirus blant skiturister i delstaten Tirol i Østerrike, har nå 5380 personer fra 45 land har gått sammen i et søksmål mot lokale aktører.

Det er den østerrikske forbrukerorganisasjonen Verbraucherschutzverein (VSV) som organiserer søksmålet, og har tidligere oppfordret skiturister til melde seg.

Nå har 42 nordmenn blitt med på massesøksmålet mot aktører de mener ikke håndterte smitteutbruddet på en forsvarlig måte, ifølge organisasjonen.

Byen Ischgl, som ligger i Tirol, blir regnet som en av hovedkildene til spredning av coronavirus i Norge.

Leder i VSV, Peter Kolba, skriver i en e-post til VG at de bestemte seg for å organisere søksmålet etter å ha lest om det voldsomme utbruddet i Ischgl.

– Vi ønsker å stille lokaladministrasjonen til ansvar. Vi har laget en rapport til statsadvokaten i Innsbruck, og vi har samlet ofrene for å vise dem hvor mye skade de har påført. Vi håper at ofrene vil få en kompensasjon, sier han.

Mener myndighetene handlet for sent

Det er særlig tre steder forbrukerorganisasjonen VSV mener at myndighetene har sviktet.

– De advarte for sent, de stengte barer og hoteller for sent. De stengte ned hele byen for sent og på en kaotisk måte, skriver Kolba.

Til danske TV 2 sier statsadvokaten i Innsbruck, Hansbjörg Mayr, at de nå gransker dokumentene for at finne ut av om de anmeldte håndterte utbruddet på en forsvarlig måte eller ikke.

«Corona-baren» blant de saksøkte

Det er tolv instanser og personer blant de saksøkte. Blant dem er delstaten Tirol, lokale helsemyndigheter, guvernør Günther Platter, borgermestrene i Ischgl og Sölden, samt private bedrifter tilknyttet skiturist-næringen. Deriblant den mye omtalte baren Kitzloch i Ischgl.

VG har tidligere skrevet om nordmenn som ble syke etter at de kom hjem fra skiferie og hadde vært på puben, der en tysk bartender fikk påvist coronavirus 7. mars, over en uke etter at smittede skiturister allerede hadde kommet hjem til Norge.

Nesten 700 tilfeller kan spores til Østerrike

Utbruddet i Østerrike ble først oppdaget på Island 29. februar, da minst 14 av passasjerene på et fly med skiturister fra Ischgl fikk påvist coronasmitte.

Samme dag landet et fly fra Østerrike på Oslo Lufthavn. Også blant disse passasjerene ble etter hvert minst 14 personer bekreftet smittet.

Totalt er det 696 påviste smittetilfeller i Norge som kan spores tilbake til Østerrike.

– Umulig å gjøre absolutt alt riktig

Borgermesteren i Ischgl har tidligere uttalt til VG at de har gjort så godt de kunne med å rette seg etter de offisielle tiltakene.

– Det er umulig å gjøre absolutt alt riktig, men jeg kan forsikre om at vi alltid har handlet med hensikt om det beste for å sikre helsen til folket, skrev Werner Kurz i en e-post til VG den 19. mars.

Østerrike stengte ned og folk ble bedt om å holde seg hjemme 16 mars. Nå kan barer og restauranter holde åpent i Tirol, med krav om én meters avstand og bruk av munnbind.

