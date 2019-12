KLARE ORDRE: Irans Ayatolla Ali Khamenei skal ha bedt regjeringen og sikkerhetsstyrkene om å slå ned på opptøyene i november med makt. Foto: Iranske myndigheter / AFP

Reuters: Ayatolla Ali Khamenei ga ordre om å knuse opptøyene med alle midler

– Gjør hva enn som må til for å stoppe dem, skal ha vært Ayatolla Ali Khameneis beskjed til sikkerhetsstyrkene og regjeringen etter opptøyene i Iran forrige måned. Nå skal så mange som 1500 mennesker være drept.

Ordren fra Irans øverste leder, som bekreftes overfor Reuters av tre kilder tett på Ayatollaens indre sirkel, var startskuddet for den blodigste protestnedkjempelsen siden den islamske revolusjonen i 1979.

Så mange som 1500 mennesker skal ha blitt drept i løpet av mindre enn to uker med opptøyer, som startet rundt 15. november.

Tallet bekreftes overfor nyhetsbyrået av tre tjenestemenn i det iranske innenriksdepartementet. Det omfatter minst 17 tenåringer, rundt 400 kvinner og flere ansatte i sikkerhetsstyrken og politiet.

Tallene skal være basert på opptellinger fra sikkerhetsstyrker, likhus, sykehus og rettsmedisinere, og er betydelig høyere enn tallene USA og internasjonale menneskerettsorganisasjoner opererer med.

OPPTØYER: En varslet økning på 50 prosent i bensinavgiften utløste kraftige protester i Iran i midten av november. Foto: AFP

En rapport fra Amnesty 16. desember anslo at dødstallet var minst 304. Amerikansk UD opplyser i en uttalelse til Reuters at de anslår flere hundretalls dødsfall, og at de har sett rapporter som kan tyde på at det er snakk om over 1000.

– Truet regimet

November-protestene brøt ut like etter at regjeringen økte bensinprisene i Iran kraftig over natten.

Irans økonomi var allerede under sterkt press som følge av de økonomiske sanksjonene som ble innført av USA etter at landet trakk seg fra den internasjonale avtalen om Irans atomprogram.

Demonstrantene sperret veier, tente på banker, angrep offentlige bygninger og etterlot bilene sine på veiene. Innen 17. november hadde protestene nådd hovedstaden Teheran, der folk krevde det islamske regimets undergang og brant bilder av Ayatolla Khomenei.

Samme kveld fant et møte sted i Ayatollaens tungt bevoktede bolig sentralt i Teheran. Der var sikkerhetsrådgiverne hans, president Hassan Rouhani og medlemmer av hans regjering, samt andre høytstående tjenestemenn.

Her skal Khomenei, som har siste ord i nær sagt alle saker, ha gitt klart uttrykk for hva han mente om håndteringen av protestene og brenningen av bilder av ham.

MOTDEMONSTRASJON: En iransk soldat holder vakt mens titusener av iranere viser sin støtte til den islamske republikken. Demonstrasjonen skjedde i myndighetenes regi. Foto: Ebrahim Noroozi / AP

– Den islamske republikken står i fare. Gjør hva enn som må til for å få slutt på det. Dere har min ordre, skal han ha sagt ifølge en av Reuters’ kilder.

En annen kilde legger til at Khomenei skal ha gjort det klart at oppviglerne «måtte knuses» med makt.

– Skjøt for å drepe

Den 18. november begynte meldingene å komme om at et titalls demonstranter hadde blitt drept i opptøyene, som fant sted i en rekke iranske byer.

Senere har Amnesty kommet fram til at minst 304 mennesker ble drept i dagene mellom 15. og 18. november, og at tusenvis ble skadd.

Etter hvert spredde demonstrasjonene seg til over 100 byer og tettsteder. Samtidig gikk de fra å være en protest mot økte bensinpriser til politiske demonstrasjoner mot presteregimet.

– Grusomme vitneskildringer tyder på at myndighetene like etter å ha massakrert hundrevis av demonstranter iverksatte en vidtrekkende aksjon, som skulle skape frykt og få alle til å tie om det som hadde skjedd, sa Philip Luther, Amnestys Midtøsten- og Nord-Afrika-direktør i en uttalelse 16. desember.

Ifølge videobevis organisasjonen har anskaffet, understøttet av vitnemål, skal iranske sikkerhetsstyrker ved flere tilfeller ha åpnet ild mot ubevæpnede demonstranter som ikke utgjorde noen risiko.

Dette mener de tyder på at sikkerhetsstyrkene skjøt for å drepe.

FORLOT BILER: Demonstrasjonene i november skapte store problemer på veiene. Foto: WANA NEWS AGENCY / X07016

Flertallet av dødsfallene skyldes angivelig skudd i hodet, hjertet, nakken og andre livsnødvendige organer.

FN har uttalt at de har informasjon som tyder på at minst 12 barn ble drept, deriblant 15 år gamle Mohammad Dastankhah, som ble skutt i hjertet i Shiraz i Fars-provinsen.

Oppå dødsfallene kommer en rekke pågripelser. Ifølge FN er det snakk om minst 7.000.

Publisert: 24.12.19 kl. 13:26

