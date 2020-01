Amerikanske medier: Passasjerflyet i Iran ble skutt ned

Storbritannia undersøker nye opplysninger om at det ukrainske flyet ble skutt ned.

Ifølge det amerikanske nyhetsmagasinet Newsweek skal et iransk luftvern-system ha skutt ned det ukrainske passasjerflyet i Iran.

Det sier en Pentagon-offiser, en etterretningsoffiser og en iransk etterretningsoffiser, alle anonyme. Ifølge Newsweek hevder de to amerikanske kildene at flyet ble skutt ned ved en feiltakelse.

Antiluftvernssytemet var trolig aktivert som en følge av Irans hevnangrep mot de amerikanske militærbasene i Irak.

Storbritannia sier nå at de etterforsker påstandene om at flyet skal ha blitt skutt ned av en missil. Også CBS siterer kilder på at amerikanske tjenestemenn er overbeviste om at flyet ble skutt ned av Iran.

CNN siterer flere anonyme tjenestemenn på at amerikanske myndigheter er styrket i troen på at det er dette som har skjedd. De viser til at teorien er basert på dataanalyser fra satellitter, radar og elektroniske data innhentet av amerikansk etterretning.

Opplysningene er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Flyet fløy i en høyde på 8000 fot, tilsvarende 2438 meter, da det mistet radiokontakt og forsvant fra radaren.

FORSVANT: Flyet tok av fra flyplassen klokken 06.10 onsdag morgen og forsvant fra radaren få minutter senere. Foto: Skjermdump

Har våpnene

– Om passasjerflyet bare har nådd 8000 fot, så åpner det for at mange av Irans våpensystemer kan ha truffet flyet. Iran har både S-300 og luftvern-artilleri som kan nå opp såpass høyt, sier orlogskaptein Thomas Slensvik ved Forsvarets høyskole til VG.

PARADE: Deler av våpensystemet S-300 vises fram under en militærparade i april 2016 i Tehran. Foto: Ebrahim Noroozi / TT NYHETSBYRÅN

S-300 er russisk-produsert. Iran kjøpte våpensystemet i 2016.

– Hvordan kan det være mulig å skyte ned et sivilt fly?

– Man kan tro man er under angrep. Eller det kan være en ren operatør-feil. Det er umulig å vite hva som har skjedd, sier Slensvik.

I juli 2014 ble et passasjerfly skutt ned over separatist-kontrollert område i Øst-Ukraina med et russisk bakke-til-luft våpensystem kalt BUK.

– I Øst-Ukraina er det sannsynlig at man med vilje skjøt ned flyet, men at man ikke forstod at det var sivilt fly man hadde i sikte. Det er for tidlig å si det er likhetstrekk, sier Slensvik.

UTSKYTING: Slik kan S-300 se ut når det avfyres, her fra Ashuluk sør i Russland under en test. Foto: TT NYHETSBYRÅN

På spørsmål om hva han tror flystyrten skyldes, svarer USAs president Donald Trump at «noen kan ha gjort en feil på den andre siden. Han ble ikke spurt om de siste opplysningene i amerikanske medier, om at flyet ble skutt ned over Iran.

Han sier videre at han ikke tror ulykken skyldes en mekanisk feil på flyet.

– Jeg har mine mistanker, la han til.

En video som ifølge det iranske nyhetsbyrået ISNA skal vise flystyrten, viser flammer fra flyet sekunder før det krasjer.

Iranske luftfartsmyndigheter la torsdag morgen fram en foreløpig rapport der det går fram at flygerne ikke kontaktet flygeledelsen for å be om hjelp før flyet styrtet.

Øyenvitner, inkludert mannskapet på et annet fly, har beskrevet at de så flyet i brann før det traff bakken, heter det i rapporten.

Dette er i tråd med en video fra det iranske nyhetsbyrået ISNA som viser et brennende objekt på himmelen og en påfølgende eksplosjon.

Iran hevdet ulykken skyldtes brann

Til sammen 176 mennesker omkom da passasjerflyet, som skulle til Kiev, styrtet like etter avgang fra flyplassen i Tehran tidlig onsdag morgen.

En talsmann for det iranske samferdselsdepartementet har fra før uttalt til nyhetsbyrået AP at det oppsto en brann i en av motorene like etter at flyet lettet, og at piloten deretter mistet kontrollen på flyet.

Den ukrainske ambassaden i Iran skrev først at de ikke mistenkte terror eller missilangrep mot flyet. I en ny melding skriver de imidlertid at årsaken fortsatt blir etterforsket, og at den tidligere meldingen ikke var «offisiell».

SØRGER: På flyplassen i Kiev legges det ned blomster og lys. Også bilder av kabinpersonalet om bord i flyet som styrtet i Tehran. Foto: Valentyn Ogirenko, Reuters

Olekisy Danilov, et medlem av Ukrainas sikkerhetsråd, sier ifølge SkyNews at de har jobbet ut fra flere hypoteser i granskingen av flystyrten.

Én av dem skal ha vært at flyet ble skutt ned.

– Et missilangrep, trolig fra et Tor luftvernsystem, er blant hovedteoriene, på grunn av informasjonen som har sirkulert på nettet om missildeler funnet i nærheten av der flyet styrtet, sier Danilov.

Ifølge Ukrainas utenriksminister kommer de omkomne fra følgende land:

Iran: 82

Canada: 63

Ukraina: 11

Sverige: 10

Afghanistan: 4

Tyskland: 3

England: 3

NUPI-forsker og Midtøsten-ekspert Kjetil Selvik sier til VG at han vurderer det som svært lite sannsynlig at Iran kan ha skutt ned flyet med vilje.

– Jeg ser ingen grunn til at de skulle ville skyte ned et ukrainsk passasjerfly, sier han.

Han sier det er tragisk hvis meldingene om at Iran skjøt ned flyet stemmer, men tør foreløpig ikke å spå hvilke konsekvenser det eventuelt vil få.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 09.01.20 kl. 17:24 Oppdatert: 09.01.20 kl. 18:26

ALLE OMKOM: 176 mennesker omkom da flyet styrtet i Iran onsdag morgen. Foto: Abedin Taherkenareh, EPA

