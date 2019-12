GIFT: Sam McPaul og kona Megan. Foto: Brannvesenet i New South Wales

Brannmannen Sam (28) døde i skogbrannene: Skulle bli far i mai

SYDNEY (VG) De ventet sitt første barn på nyåret. Men dagen før nyttårsaften døde den frivillige brannmannen Sam McPaul (28) i skogbrannene i Australia.

Det var mandag like før klokken 18 brannbilen McPaul satt i var involvert i en ulykke. Bilen skal ha blitt tatt av vind som blir beskrevet som «så ekstremt at man må se det for å tro på det» og en «tornado av flammer», skriver The Guardian.

– Helt uventet og veldig brått kom det en ekstrem vind, og det som egentlig kun kan beskrives som en flammetornado. Kreftene løftet bakdelen av brannbilen på mellom 10–12 tonn, så den landet på taket. De tre i bilen ble fanget, sier en talsmann for brannvesenet ifølge avisen.

Også en kommandobil skal ha blitt blåst av veien.

28-åringen ble erklært død på stedet, mens to andre brannmenn ble skadet. En av dem alvorlig.

– Han var godt trent og gjorde alt riktig den dagen. Det er bare utrolig trist, fortsetter talsmannen.

Han er en av minst 13 personer som så langt har mistet livet.

De voldsomme skogbrannene fortsetter med full styrke, og nyttårsaften bestemte australske myndigheter seg for å sette inn militærhelikoptre for å redde tusenvis av folk som er strandet mellom havet og flammene.

Skulle bli far

McPaul jobbet som frivillig brannmann, og jobbet til daglig som mekaniker. I tillegg spilte han basketball og var trener for et lokalt basketballag for barn.

– Alt han gjorde, gjorde han av de rette grunnene. Han satte lokalsamfunnet først.

For 18 måneder giftet han seg, og kona Megan og Sam ventet sitt første barn i mai.

– Familien er naturlig nok i sorg. Det var en tøff natt for dem, for å være ærlig tror jeg ikke vi kan forstå hva de går gjennom etter en slik tragedie, sier brannsjef i New South Wales, Shane Fitzsimmons, ifølge Sydney Morning Herald.

– Jeg tror ikke det har gått opp for meg ennå. Å miste en av våre egne under slike ekstraordinære omstendigheter er bare tragisk.

– Hele landet preget

Statsminister Scott Morrison kaller det hele en tragedie.

– Det som selvsagt gjør dette enda mer tragisk er at han og hans kone Megan ventet sitt første barn neste år. Jeg kan ikke forestille meg den sorgen hun og familien går gjennom nå.

Han beskriver McPaul som en modig brannmann.

– Dette er et ubeskrivelig tap, og noe som hele landet preges av.

Videre hyller han alle brannmennene og de frivillige som kjemper mot skogbrannene i landet.

– Jeg vil takke alle som er direkte involvert i kampen mot flammene, og alle dere som støtter dem.

Publisert: 31.12.19 kl. 09:43

