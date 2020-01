FENGSLET I TO UKER: Den norske mannen som er mistenkt for drapsforsøk i Sverige ble onsdag fengslet i to uker. Foto: Johan Nilsson / TT NYHETSBYRÅN

Nordmann erkjenner drapsforsøk på kvinne (72) i Sverige

En norsk 33-åring dyttet en 72 år gammel kvinne foran et tog i Lund i Sør-Sverige. Nå er han tiltalt for drapsforsøk.

Mannen forsøkte først å dytte kvinnen mot sporet, men hun falt. Da løftet han henne opp, for å så dytte henne ned mot sporet når et godstog passerte. Det forteller vitner som var på togperrongen 2. desember i fjor. Hendelsen ble også filmet av et overvåkningskamera.

Nordmannen er nå tiltalt for drapsforsøk, noe han selv erkjenner, ifølge Sydsvenskan. Kvinnen fikk skader i hodet, på halsen og på armene. Skadene var livstruende.

Mannen har ifølge politiet ingen tidligere tilknytning til kvinnen, og det ser ut som om hun ble tilfeldig valgt.

Aktor mener at mannen forsøkte å drepe kvinnen. Han har vært gjennom en rettspsykiatrisk undersøkelse i forkant av rettssaken.

Kvinnens bistandsadvokat, Björn Benschiöld, sier til Sydsvenskan at kvinnen og familien hennes vil legge hendelsen bak seg.

– Det de vil nå er å fokusere på fremtiden og at hun skal bli så frisk som mulig. Hun kan ikke bli helt frisk, men såpass at hun kan ha en tilværelse tilnærmet den hun hadde før hendelsen, sier han.

Tiltalt for grov vold i Norge

Den 33 år gamle nordmannen skulle opprinnelig møte i retten i Norge i oktober, men saken ble utsatt til neste år. Her er han tiltalt for flere tilfeller av grov vold.

Hovedforhandlingene skulle gå i Oslo tingrett i slutten av oktober, men saken ble flyttet til 12. februar 2020.

– Politiet fikk signaler om at tiltalte ikke ville møte til berammet hovedforhandling, og at dette trolig skyldtes tiltaltes helse. Han var heller ikke lovlig stevnet og oppholdssted var ikke kjent for politiet på det tidspunktet, sa påtaleansvarlig Jeanette Svendsen til VG i starten av desember.

Hun fortalte også at mannen ikke er en tidligere kjenning av politiet. Med unntak av forholdene omhandlet i tiltalen, er det heller ikke registrert noen anmeldelser før eller etter oktober 2016.

Publisert: 13.01.20

