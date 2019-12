Klimamøtet i Madrid: Ingen enighet om hovedspørsmål

Etter rekordlang overtid er FNs klimakonferanse i ferd med å nå slutten av forhandlingene. Et av de viktigste spørsmålene blir forskjøvet til neste år.

Toini Thanem

NTB

Nå nettopp

Søndag formiddag går FNs klimakonferanse i Madrid endelig mot slutten.

Deltakerlandene kom ikke til enighet i et av klimamøtets viktigste spørsmål som omhandlet artikkel 6 – markedsløsningene for handel mellom landene, der man blant annet må bli enig om hvordan man skal unngå såkalt «dobbelttelling» av utslippskutt. Dette blir i stedet forskjøvet til neste års møte, ifølge Svenska Dagbladet.

les også Klimaforhandlinger på overtid: – Et definerende øyeblikk

På overtid

Konferansen skulle egentlig ha blitt avsluttet fredag, men grunnet stor uenighet blant deltakerlandene gikk forhandlingene om slutterklæringen nesten to døgn på overtid.

Lørdag raste observatører og aktivister mot verdenslederne, etter at vertskapet Chile la frem et forslag til tekst til det offisielle sluttdokumentet.

Teksten hadde da fjernet oppfordringene til landene om å øke sine utslippskutt.

Les også: Sveriges klimaminister: – Landene er mistenksomme mot USA

Klimakonferansens tre hovedmål Bli enige om hvordan land kan samarbeide om klimakutt, og hvordan det skal føres i klimaregnskapet til hvert land. Dersom ett land betaler for tiltak som gir klimakutt i et annet land, kan ikke begge land føre det som kutt i sine klimaregnskap.

Bli enige om økonomisk støtte til land som opplever skadene av klimaendringene

Bli enige om en felles uttalelse, der alle land skal øke sine mål for klimakutt til neste år.

Håp om tydelig signal

Konferansen foregår i Madrid på grunn av en politisk uro i Chile.

Møtet er formelt sett det 25. partsmøtet for landene som har undertegnet FNs klimakonvensjon (UNFCCC) og omtales derfor som COP25.

Håpet i forkant av årets klimakonferanse var at den skulle sende ut et tydelig signal om at verdens land nå har forstått alvoret og er rede til å takle klimakrisen.

Håpet var også at møtet skulle resultere i enighet om et mer detaljert regelverk for kvotehandel, basert på artikkel 6 i Parisavtalen.

Fakta: Parisavtalen Parisavtalen er en internasjonal avtale om klimapolitikk, vedtatt på klimatoppmøtet i Paris 12. desember 2015. Den trådte formelt i kraft 4. november 2016. Avtalen har tre overordnede mål: Å begrense global oppvarming til «godt under» 2 °C, men helst til 1,5 °C, sammenlignet med førindustriell tid. Å øke lands kapasitet til å tilpasse seg klimaendringene og samtidig oppnå en utvikling som fostrer klimarobusthet og lave utslipp. Globale finansstrømmer skal gjøres forenelige med lave klimagassutslipp og klimarobust utvikling. 105 stater har forpliktet seg gjennom Parisavtalen, og samtlige har lovet å gjennomføre utslippskutt. Kilde: Store Norske leksikon, NTB

Begge deler har vist seg svært vanskelig, og kilder forteller at Madrid-konferansen i stedet har resultert i tilbakeslag i politiske nøkkelspørsmål, blant annet i spørsmål om hvor langt enkelte land er villig til gå for å bremse klimakrisen.

Publisert: 15.12.19 kl. 11:34

Mer om