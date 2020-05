OMSTRIDT: Partilederen i LDPR, Vladimir Zjirinovskij, fotografert i parlamentet i mars 2020. Foto: YURI KOCHETKOV / EPA

Foreslår å teste ut corona-vaksine på fanger. Mot halv straff.

Den russiske ultranasjonalisten Vladimir Zjirinovskij foreslår at corona-vaksine testes ut på fanger. Belønningen skal være kortere soning.

Nå nettopp

Russerne har, som flere andre, en vaksine på gang mot corona-viruset, og det er nå snakk om å prøve ut vaksinen. Zjirinovskij foreslo på tv-kanalen Rossija 24 at den nye vaksinen kan testes ut på fanger i fengsler eller fangeleirer, skriver journalisten Dmitrij Smirnov på Telegram.

– Med en halvering av straffen ville mange med glede la seg teste for et nytt preparat, sa Zjirinovskij.

– En person med ti års straff kan bli fortalt at om han blir med i testen, så blir straffen redusert til fem år.

– Tusenvis vil svare ja til det, mente den omdiskuterte partilederen.

les også USA truer med å trekke seg: NATO-Jens ber Russland følge avtalen

Russland har, ifølge forskeren Aleksandr Ginzburg, utviklet en vaksine som foreløpig er testet på forskningssenterets egne ansatte, uten at det er oppdaget bivirkninger.

– De tester ikke så mye på seg selv, fordi det er viktig at de er friske og kan fortsette forskningen, sier Ginzburg. Ifølge den russiske forskeren handler det om en såkalt vektorvaksine.

New York Times meldte torsdag at forskere ved Beth Israel Deaconess Medical Centre har kommet med rapporter om at en prototype på en vaksine har beskyttet aper fra å få corona-viruset.

les også Spillet om Forsvarets langtidsplan: Frykter at Russland og Kina tjener på uenighet

Dette skjer samtidig som forskere over hele verden jobber intenst med å få på plass en vaksine mot viruset, som til nå har blitt bekreftet hos over 5 millioner mennesker. Bare i Russland er det ti vaksineprosjekter som WHO (verdens helseorganisasjon) ser på som interessante.

Vanligvis tar vaksineutvikling flere år. Spesielt hvis man må bygge vaksinen fra bunnen av, noe man må med coronaviruset. Forskere i Oxford har mer eller mindre lovet at de skal ha en vaksine klar i september, mens andre mener at vi vil være over i 2021.

les også Nå innrømmer Putin at han sliter i Kaukasus

President Vladimir Putin advarte fredag mot at Russland kan få en bølge to av corona-viruset. Med sine 326.448 bekreftet smittede er Russland nummer tre bak USA og Brasil.

– Både våre egne eksperter og utenlandske eksperter snakker om faren for en ny bølge, som kan komme til høsten, sa Putin.

Publisert: 23.05.20 kl. 08:17

Fra andre aviser