Kinas president Xi Jinping på besøk på et sykehus i Wuhan 10. mars. Foto: XINHUA / REUTERS

AP: Interne dokumenter fra WHO viser at Kina holdt tilbake informasjon om coronaviruset

Mens WHO utad roste Kina for rask respons på coronaviruset, viser interne dokumenter en annen historie, ifølge nyhetsbyrået AP.

Oppdatert nå nettopp

Dokumenter fra Verdens helseorganisasjon (WHO) som nyhetsbyrået har fått tilgang til, viser at Kina bevisst skal ha ventet mer enn en uke med å offentliggjøre den genetiske sammensetningen til coronaviruset.

Dette til tross for at tre ulike statlige laboratorier allerede hadde funnet den genetiske koden.

Årsaken skal være streng kontroll av informasjon og konkurranse innad de kinesiske helsemyndighetene, skriver AP og viser til intervjuer og interne dokumenter som for eksempel møtereferater.

I tillegg skal Kina ha ventet i minst to uker med å gi WHO detaljert data om pasienter og smittetilfeller i januar.

WHO har utad rost Kina for hva de kalte en «rask» respons på det nye coronaviruset, men innad i organisasjonen skal det altså ha vært stor frustrasjon blant WHO-ansatte over å ikke ha fått nødvendig informasjon om viruset, skriver nyhetsbyrået.

WHO vil ikke kommentere saken uten å ha sett dokumentene AP refererer til, men nyhetsbyrået kunne ikke dele disse av hensyn til kildevern. WHO sier følgende i en generell uttalelse:

– Vårt lederskap og våre ansatte har arbeidet dag og natt i samsvar med organisasjonens regler og reguleringer for å bekrefte og dele informasjon likt med alle våre medlemsland, og for å ha direkte og ærlige samtaler med regjeringer på alle nivåer.

USAs president Donald Trump har flere ganger anklaget WHO for å ha hjulpet Kina med å dekke over omfanget av krisen. De lekkede dokumentene viser imidlertid at WHO selv manglet informasjon, skriver AP.

Det skal nå foretas en uavhengig gransking av responsen på coronapandemien.

Kinas president Xi Jinping har lovet at Kina skal bidra med 2 milliarder amerikanske dollar over de neste to årene for å bekjempe viruset. Han sier ifølge AP at Kina alltid har gitt informasjon til verden og til WHO i god tid.

Kinesiske myndigheter vil ikke kommentere saken, men de har flere ganger sagt at de har kommunisert åpent med Verdens helseorganisasjon.

Publisert: 03.06.20 kl. 00:40 Oppdatert: 03.06.20 kl. 05:43

