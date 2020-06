Slik lever verdens mest forhatte politimann

Derek Chauvin er tiltalt for drap, mistet jobben og kona forlot ham. Nå sitter politimannen som anklages for å ha drept George Floyd isolert i et av USAs sikreste fengsler. Men hvem er politimannen som er forhatt av en hel verden?

På bare noen dager har Derek Chauvin blitt en av USAs mest forhatte personer. Om morgenen 25. mai ble den 44 år gamle politimannen filmet på en gate i Minneapolis.

