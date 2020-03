NORGE VS. SVERIGE: Fotballbanene i Oslo står tomme, mens i Stockholm får barna fortsatt møtes til kamp. Foto: TERJE BRINGEDAL, VG og PONTUS ORRE, Aftonbladet

Slik håndterer Norge og Sverige corona ulikt

I Sverige går fortsatt elevene på skolen hver morgen. Treningsstudioene er åpne, og restaurantene serverer middag som før. Mens hjemme er det stengt ned.

Den norske regjeringen innførte 12. mars de strengeste og mest inngripende tiltakene i fredstid. Slik håper myndighetene på at ikke alle blir smittet samtidig, og at helsevesenet kan holde tritt.

Men i nabolandet Sverige, som også er rammet av corona med 42 døde og over 2510 smittede, er strategien en helt annen. Der nesten hele den vestlige verden har gått i lockdown, velger svenskene å holde det meste åpent.

Sveriges folkehelseinstitutt argumenterer for det ikke finnes bevis på at stenging av skoler eller grenser stanser en pandemi, men at det derimot vil skade samfunnet.

Her er forskjellene på den norske og den svenske coronamodellen:

I Norge er alle barnehager, skoler, universiteter og andre utdanningsinstitusjoner stengt fra 12. mars til 13. april. Elevene og studentene følger undervisningen på nett hjemmefra. (Det er unntak for barna til helsepersonell og 14 andre samfunnskritiske yrkesgrupper.)

STENGT: Fjellhamar skole i Lørenskog stengt før de andre skolene i landet da det ble påvist coronasmitte hos en elev. Foto: Mattis Sandblad, VG

Mens i Sverige er fortsatt skole og barnehager åpne. Videregående skoler og universiteter har derimot stengt og gått over til nettundervisning. Alle vårens eksamener er blitt avlyst.

ÅPEN: Barna ved Vasastans montessoriskole i Stockholm har gym i Vasaparken. Men bare halve klassen er på skolen – resten holdes hjemme på foreldrenes initiativ. Foto: PONTUS ORRE, Aftonbladet

I Norge får vi ikke være flere enn fem personer i en gruppe utendørs. Vi skal holde minst to meters avstand når vi er innendørs, for eksempel på jobb eller butikken.

AVSTAND: Statsminister Erna Solberg og VGs journalister Runa Fjellanger og Eirik Mosveen holder god avstand til hverandre under et intervju ved Statsministerens kontor søndag. Foto: Krister Sørbø, VG

Mens i Sverige er det forbud mot ansamlinger av flere enn 500 mennesker.

I Norge bes vi om å holde oss hjemme og mest mulig for oss selv (og med dem vi eventuelt deler hjem med) – selv om vi er friske.

Mens i Sverige er det bare risikogruppen som blir anmodet om sosial distanse. Alle over 70 år og de som er syke bes om å holde seg hjemme, og ikke ha nærkontakt med andre.

INNETID: Statsminister Stefan Löfven taler til det svenske folket via SVT 22. mars. Foto: PONTUS ORRE, Aftonbladet

I Norge er kultur- og idrettsarrangementer forbudt, fordi de samler for mange mennesker. Treningssentre og svømmehaller får ikke holde åpent. Lekeplasser og fotballbaner stenges av.

INGEN KAMP I DAG: Fotballbanene i Oslo står tomme. Foto: Terje Bringedal, VG

Mens i Sverige er det tillatt med kultur- og sportsarrangementer. Likevel har en rekke institusjoner valgt å avlyse, blant annet teatrene. Skianleggene har stengt på eget initiativ, mens treningssentrene er åpne. Folkehelsemyndighetene i Sverige gir også grønt lys for løkkefotball og turneringer med beskjeden: «Barn, fortsett på trene!» – men ber dem ta forholdsregler.

KAMP I DAG: Ungdommer spiller fotball i Vasaparken i Stockholm. Bildet er tatt 23. mars. Foto: Pontus Orre, Aftonbladet

I Norge er grensene blitt stengt. Passasjerflytrafikken er stanset. Det er innført grundig grensekontroll, og alle uten oppholdstillatelse bortvises.

INGEN FLY: Oslo Lufthavn Gardermoen står helt tom. mars Foto: GØRAN BOHLIN, VG

Men i Sverige er grensene bare delvis stengt. Grensen mot Norge er det norske myndigheter som kontrollerer.

I Norge er alle restauranter, barer, puber og utesteder stengt. Spisesteder som kan sørge for at gjestene holder minst én meters avstand får unntak. I Oslo er det total skjenkestopp.

Mens i Sverige er alle serveringssteder åpne. En ny regel sier derimot at det ikke er lov å stå i baren, men at man må ha bordservering.

I Norge ber myndighetene oss om å unngå offentlig transport. Vi frarådes generelt å reise noe sted, med mindre vi må på jobb. Det er imidlertid fortsatt tilfeller av fulle busser i Oslo. Slik så det ut i rushtiden onsdag morgen.

Det er også blitt straffbart å overnatte på hytta hvis den ligger i en annen kommune.

TOMT: Oslo Sentralstasjon 24. mars. Foto: Frode Hansen, VG

Mens i Sverige er det fortsatt en del mennesker å se på sentralstasjonen i Stockholm i morgenrushet. Det er foreløpig ingen restriksjoner på hvor man kan reise.

FORTSATT AKTIVITET: Sentralstasjonen i Stockholm, 23. mars. Foto: Pontus Orre, Aftonbladet

Få forbud, men mye selvdisiplin

Terese Cristiansson er korrespondent for svenske TV4 og bor for tiden i Stockholm. Hun forteller at de fleste lytter til myndighetenes anbefalinger – og vel så det-

– Selv om det ikke er strenge forbud eller påbud, tar mange et eget ansvar. Svært mange jobber hjemmefra, mange er hjemme fra jobb selv om de bare har litt vondt i halsen, t-banene er ganske tomme. Samtidig er det en del som er på uteserveringene, sier hun til VG.

I Sverige er det stor tillit til folkehelsemyndighetenes håndtering av corona, viser spørreundersøkelser. Men i sosiale medier er det mange som er kritiske, og som tar til orde for strengere regler, for eksempel stengte skoler.

