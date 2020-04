LEGE: Sara Bravo López ble bare 28 år gammel. Familien ønsker at historien om henne skal bli kjent. VG bruker bildet i samråd med familiens lokalavis La Opinión – El Correo de Zamora, som har fått bildetillatelse. Foto: Privat

Sara (28) skulle hjelpe de coronasyke – døde selv av smitten

Spanske helsearbeidere mister livet i kampen mot coronaviruset. Familielegen Sara Bravo López (28) døde etter å ha blitt smittet ved et akuttmottak.

Oppdatert nå nettopp

Nesten 10.000 spanske helsearbeidere er nå smittet av dødsviruset. Søndag fikk Spania sitt yngste coronaoffer blant helsearbeiderne.

Sara Bravo López (28) var egentlig familielege ved en helsestasjon, men tok en vakt for en kollega ved akuttmottaket i innlandsbyen Ciudad Real. Det var her, i starten av mars, at hun ble smittet av coronaviruset uten å vite det.

Noen uker gikk før hun ble akutt dårlig og innlagt på sykehus. Søndag døde 28-åringen, som i tillegg skal ha hatt astma. Bare foreldrene og besteforeldrene hennes fikk gå i begravelsen på grunn av smittefaren.

– Hun hadde alltid ønsket å bli lege. Nå døde hun mens hun hjalp andre, sier familien til lokalavisen La Opinión – El Correo de Zamora.

Den 28 år gamle kvinnen beskrives av kolleger som en dedikert og profesjonell lege med sterkt engasjement for sine pasienter.

Svært utsatt for virussmitte

Spania er det landet i verden med nest flest coronadødsfall. 9053 har hittil dødd av viruset – fem av dem var helsepersonell. I Italia er tallet på omkomne nå 12.428, viser VGs oversikt onsdag.

Trolig vil det bli flere dødsfall blant dem som står i fronten mot pandemien.

14 prosent av alle de bekreftet smittede i Spania er helsepersonell, noe som utgjør minst 9444 helsearbeidere, ifølge den spanske storavisen El País.

Den prekære mangelen på smittevernutstyr pekes på som en viktig årsak. Også i Sara Bravo López tilfelle:

– Hun hadde ikke utstyr til å beskytte seg mot viruset, sier et familiemedlem til avisen El Español.

les også Spansk helsepersonell til VG: – Flere dør i påvente av respirator

I Italia har 36 leger mistet livet, og over 6200 helsearbeidere er bekreftet smittet – omtrent ni prosent av totalen. I Norge er 409 sykehusansatte blitt smittet og nesten 3398 er onsdag i karantene.

SMITTEKAOS: Sykehusene i Madrid er overfylt av coronapasienter, og de sliter med å beskytte seg mot viruset. Her fra det provisoriske feltsykehuset inne i arrangementshallen IFEMA 31. mars. Foto: MADRID REGIONAL PRESIDENCY

Smittet sykepleier forteller til VG

Intensivsykepleieren Eduardo Fernandez (39) er en av dem som er blitt smittet. Han jobber ved universitetssykehuset Infanta Sofia i Madrid og er tillitsvalgt for sykepleierne der.

– Onsdag i forrige uke begynte jeg å kjenne symptomer. Det snørte seg i brystet, og det var vondt å puste. Lørdag testet jeg positivt, forteller Fernandez på telefon til VG fra sitt soverom i Madrid – der han har vært isolert siden han ble syk.







CORONASMITTET: Eduardo Fernandez (39), intensivsykepleier i Madrid, ble smittet da han var på jobb.

Samboeren setter mat til ham utenfor soveromsdøren, og de snakker sammen på videochat selv om hun bor i stuen. Doen må han sprite ned etter hvert besøk.

– Det er en veldig merkelig situasjon. Men heldigvis føler jeg meg ok, og samboeren min har ingen symptomer. Jeg har vært heldig. Jeg har kolleger som er langt sykere enn meg. Noen klarer ikke puste skikkelig, sier Fernandez.

les også Norsk lege i Barcelona: – Bølgen bare tok oss

Måtte spare utstyr

Sykehusene i Spania er overfulle av coronapasienter, og er blitt et vepsebol av smitte.

– Hver dag tester nye kolleger positivt, og vi blir færre og færre på jobb, sier Fernandez til VG.

For øyeblikket er 212 av 2000 ansatte ved hans sykehus enten påvist smittet, eller venter på svar. Medisinstudenter har måttet steppe inn.

– Jeg var på intensiven hver dag uten tilstrekkelig smittevernutstyr. Jeg visste at jeg kom til å bli smittet, spørsmålet var bare når, sier Fernandez, som har behandlet coronapasienter på fulltid siden slutten av februar.

CORONAS EPISENTER: Madrid er svært hardt rammet av corona. Det er blitt bygget et feltsykehus inne i IFEMA-hallen, som vanligvis brukes til arrangementer. Foto: Splash News, NTB scanpix

Men det var trolig en «vanlig» pasient som var årsaken til at han ble syk, og dette scenarioet er noe han vil advare mot:

– Vi hadde en pasient som var diagnostisert med noe annet enn corona, derfor hadde vi mindre smittevernutstyr på oss. Etter hvert skjønte vi at pasienten hadde corona. Seks ansatte ble smittet. Dette skjer veldig ofte. Når vi ikke har nok utstyr til coronapasientene, hvordan kan vi da bruke utstyr på en vi trodde ikke var smittet? Vi må hele tiden spare.

les også Kinas rikeste mann donerte smittevernutstyr til Norge

Privatpersoner donerer utstyr til dem. Fra dykkerne har de fått dykkermasker, fra fiskerne har de fått regntøy. I tillegg trer de på seg søppelsekker. «Det er bedre enn ingenting» sier Fernandez.

– Jeg vil ikke tilbake før vi får tilstrekkelig med smittevernutstyr. Jeg vil ikke gamble med helsen min. Men jeg vet jeg må tilbake. Mitt håp er derfor at jeg blir immun.

– Er du redd?

– Ja. Men mest for å smitte samboeren min. Hun er ikke i risikogruppen, men jeg har sett unge som blir alvorlig syke selv om de ikke har underliggende sykdommer. Man kan aldri vite om det blir deg.

Leverer klage til myndighetene

Sykepleieren Rubén Herrera (35) ved universitetssykehuset Príncipe de Asturias i Madrid har tidligere slått alarm om mangelen på smittevernutstyr i et VG-intervju.

Han sier at alle donasjonene fra privatpersoner hjelper litt.

– Folk tar med det de kan. Malere kommer med malerfrakker. Kinesere i Madrid skaffer avtaler i Kina. Vi er helt avhengig av denne hjelpen, sier Herrera, som foreløpig ikke er blitt smittet av coronaviruset.

FRISK: Rubén Herrera (35), sykepleier på Universitetssykehuset Principe de Asturias i Madrid, er foreløpig ikke smittet. Foto: Privat

På akuttmottaket på hans sykehus er svært mange smittet: 155 av 611 sykepleiere, 13 av 21 leger. Noen av dem er innlagt på sin egen arbeidsplass.

– Hva tenker du om at fem helsearbeidere i Spania er døde?

– Vel, viruset kan ramme hvem som helst. Derfor må sykehusledelsen kjøpe smittevernutstyr til oss. Vi leverer nå en rettslig klage til myndighetene i Madrid for mangel på utstyr. Dagens lov beskytter ikke helsen vår.

Publisert: 01.04.20 kl. 11:40 Oppdatert: 01.04.20 kl. 11:50

Fra andre aviser