LØP: Dette er et bilde fra løpet Ultra Skyrace i Alpene i Sør-Tyrol som ble arrangert i helgen. Foto: Patrick Schwienbacher

Norsk kvinne døde etter lynnedslag i Italia: – Det er en stor tragedie

Vitner fortalt at de så lynet treffe den 43 år gamle kvinnen før hun falt sammen.

Kvinnen som er bosatt i Tromsø deltok i løpet Ultra Skyrace i Alpene i Sør-Tyrol da hun ble truffet av lynnedslaget i 19-tiden lørdag. Kvinnen døde av skadene.

– Det er en stor tragedie. Våre tanker går til familien og de pårørende, sier ordfører Kristin Røymo i Tromsø kommune til VG.

Ordføreren har ikke selv vært i kontakt med familien, men sier de er der for familien dersom de ønsker det. Ifølge politiet er kvinnens samboer i Italia.

Arrangørene av løpet sier til VG at fem personer ble vitner til hendelsen. To italienere så hendelsen på nært hold.

Ifølge den italienske avisen Corriere della Sera har de to forklart at de så lynet treffe kvinnen og at hun falt sammen. De sier videre at det ikke var dekning i området og at de måtte løpe i rundt 30 minutter før de fikk ringt etter hjelp. Kvinnen døde senere på sykehus.

SENDER TANKER TIL FAMILIEN: Ordfører Kristin Røymo i Tromsø kommune. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Tragisk ulykke

Kristian Aalerud fra Bærum var også i Sør-Tyrol for å delta på løp arrangert av de samme arrangørene. Han løp en annen distanse enn den avdøde kvinnen.

– Det er en helt tragisk ulykke. Det er noe som ikke skal skje. Jeg kjente ikke til henne, og fikk høre om ulykken da jeg var på vei hjem, sier Kristian Aalerud

– Vi som løp maratonen tidligere på dagen fikk beskjed om at det kunne hende været ble dårlig. Vi fikk beskjed om at de kunne sende melding med ulike fargekoder. Gul betydde midlertidig stopp og rød full stopp, sier han.

DELTOK OGSÅ: Norske Kristian Aalerud var også i Sør-Tyrol, men løp en annen distanse enn den avdøde damen. Foto: Tor Hakon Thomassen

Etterforsker varslingen

Omtrent 30 minutter før ulykken bestemte arrangørene seg for å stoppe løpet midlertidig på grunn av værforholdene. Kvinnen befant seg da i et område uten dekning og fikk ikke beskjed om at løpet var stoppet.

– Vi ga også informasjon til de som sto på de ulike mellomstasjonene så de kunne stoppe løperne, men kvinnen befant seg mellom to stasjoner, sier Jakob Oberrauch, som er med på å arrangere løpet, til VG.

– Kunne dere gjort mer for å varsle deltagerne?

– Vi gjorde alt vi kunne.

Oberrauch sier de nå vil etterforske hvilken mellomstasjon kvinnen sist passerte for å finne ut av om hun kunne ha blitt varslet.

Publisert: 28.07.19 kl. 21:02

