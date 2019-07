Bilde er fra varetektsfengsling av mulla Krekar tatt i Oslo tingrett i 2016. Foto: Braastad, Jørgen

Mulla Krekar dømt til 12 års fengsel i Italia

Krekar er ifølge italienske medier dømt til 12 års fengsel i retten i Bolzano – dommen er to år mer enn aktor ba om.

– Alle ankemuligheter skal prøves, sier Krekars advokat Brynjar Meling til VG mandag ettermiddag like etter at dommen på 12 års fengsel ble kjent.

Najmuddin Faraj Ahmad, som altså er kjent som mulla Krekar, sto tiltalt sammen med fem andre anklaget for terrorplanlegging. Mandag ble han dømt til 12 års fengsel i domstolen i Bolzano i Italia.

I retten mandag gikk aktor Pasquale Profiti i detaljer gjennom gruppens aktiviteter, takket være avlytting samlet sammen av det norske politiet, skriver Rai news.

Aktor ba om ti års fengsel for Krekar og åtte år og seks måneders fengsel for to medtiltalte, mens det ble bedt om syv år for tre andre, ifølge italienske Rai News.

Meling: – Juks og fanteri

Advokat Brynjar Meling sier til VG at han ikke har fått dommen enda.

– Dette er juks og fanteri. Mulla Krekar har ikke hatt mulighet til å legge frem et bevis, fått forklart seg, eller fått snakket med advokaten sin. Italia fremstår som en bananrepublikk, og enhver oppegående person, med mindre man er justisminister for Fremskrittspartiet, som har litt kjennskap til rettsstaten vil avsløre dette som et politisk makkverk, sier han til VG.

– Mulla Krekar er den mest etterforskede mannen i Norge siden 2002. Det er åpenbart at hvis PST hadde funnet grunnlag for å straffe han, så hadde de allerede gjort det.

Meling er ikke i Italia under rettssaken, og forteller til VG at mulla Krekar er i Norge.

– På grunnlag av saksbehandlingen hadde det vært feil å reise dit, fordi det hadde anerkjent en rettsprosess som er langt ifra legitim, sier advokaten.

Fakta om den italienske rettsprosessen mot mulla Krekar 12. november 2015 ble Najmuddin Faraj Ahmad (61), kjent som mulla Krekar, pågrepet i Norge som en av en rekke menn i flere land i Europa. Pågripelsene inngikk i en koordinert aksjon satt i verk av italiensk politi.

Italienske myndigheter hevder Krekar leder et terrornettverk kalt Rawti Shax med tilknytning til Den islamske staten (IS). Italiensk politi mener Krekar var lederen for 16 andre kurdiske irakere og kosovoalbanere som alle ble pågrepet under aksjonen, ifølge NRK.

Mandag 13. mars 2017 skulle en terrorrettssak mot seks av de tiltalte i den italienske etterforskningen starte i byen Bolzano. Samme dag besluttet domstolen å utsette rettssaken til 23. og 24. oktober samme år. Dette var fordi retten har fått tilgang til flere avlyttinger som måtte oversettes fra kurdisk, ifølge nyhetsbyrået ANSA.

Hverken Krekar eller de to andre tiltalte i Norge, en 39 år gammel norskiraker bosatt i Fredrikstad og en 43 år gammel iraker bosatt i Drammen, ville reise til Italia for å delta i rettssaken.

Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett fastslo i fjor at Krekar og 43-åringen kunne utleveres til Italia, og Høyesterett forkastet anken over avgjørelsen. 30. november i fjor ble det imidlertid kjent at Italia hadde trukket tilbake begjæringen om utlevering. 39-åringen er norsk statsborger og kan ikke utleveres.

23. oktober 2017 ble det kjent at rettssaken i Italia er utsatt på nytt. Ny oppstart ble satt til januar 2018.

15. januar 2018 ble rettssaken nok en gang utsatt. Det samme skjedde 30. mai og 9. oktober.

5. november 2018 ba mulla Krekar om å få reisedokumenter for å delta i rettssaken i Italia, og 6. desember ble det kjent at den norske regjeringen vil gi ham dette.

Etter planen skulle rettssaken starte opp igjen 10. desember. Kvelden før opplyste imidlertid Krekars advokat Brynjar Meling at klienten ikke hadde mottatt noen papirer som gjør ham i stand til å reise.

10. desember ble saken nok en gang utsatt – denne gangen til 4. februar. Da ble imidlertid saken på nytt utsatt ettersom Krekar ikke møtte. Han var gitt de nødvendige reisedokumenter, men ettersom regjeringen ikke kunne garantere ham returreise til Norge etter avgitt vitnemål, nektet han å reise.

15. juli 2019 legger aktor ned påstand om ti års fengsel for Krekar. Vis mer vg-expand-down

Signal om utlevering

Italienske myndigheter hevder Krekar leder et terrornettverk kalt Rawti Shax med tilknytning til Den islamske staten (IS). Italiensk politi mener Krekar var lederen for 16 andre kurdiske irakere og kosovoalbanere som alle ble pågrepet under aksjonen.

Norske myndigheter har signalisert at Krekar vil bli sendt til Italia dersom han blir dømt, og det kommer en utleveringsbegjæring fra italienske myndigheter.

Rettssaken kan vare i 11 år

Yngve Kvistad, kommentator i VG, har skrevet flere bøker om Italia og har tidligere fulgt flere italienske rettssaker.

– En gjennomsnittlig rettssak i Italia varer i 11 år før den har vært gjennom alle tenkelige rettsinstanser. Etter at saken er avsluttet kan mulla Krekar være så gammel at han ikke kan sone en dom i italiensk fengsel, sier Kvistad og vektlegger:

– Å si at en er dømt i en italiensk rettssak kan man ikke si før det har gått mange år.

– Er det spesielt at mulla Krekar ikke selv er til stede i sin egen rettssak?

– Nei, det er ikke rart. Det er lagt til rette for at det skal være mulig, fordi Italia har gjennomført lange rettsprosesser i de store mafiasakene, der straffeprosessene har blitt gjennomført mens mafiatoppene har vært på rømmen, forteller han.

– Så lenge saken ikke er avsluttet og saken er anket, så kan ikke mulla Krekar utleveres. De som nå vil juble for at mulla Krekar endelig kan utleveres må la jubelen vente på seg.

Mulla Krekar ble i november 2015 pågrepet i Norge i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi under opprullingen av et angivelig terrornettverk i Italia.

Italienske myndigheter anklager ham for å lede et terrornettverk kalt Rawti Shax med tilknytning til ekstremistgruppen IS.

Siden 2003 har mulla Krekar stått oppført på FNs terrorliste. Der er han utpekt som grunnlegger av den islamistiske gruppen Ansar-al-Islam som sto i kontakt med al-Qaida og med Osama bin Laden.

