I strupen på Trump før nattens debatt

TOLEDO, OHIO (VG) Hun er blant de heteste kandidatene til å bli demokratenes presidentkandidat. Til VG sier Elizabeth Warren at den sittende presidentens plan for å bli gjenvalgt er å splitte amerikanere.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Disse deltar i nattens debatt Steve Bulluck (guvernør i Montana) Pete Buttigieg (ordfører i South Bend, Indiana) John Delaney (tidl. kongressmedlem fra Maryland) John Hickenlooper (tidl. guvernør i Colorado) Amy Klobuchar (senator fra Minnesota) Beto O'Rourke (tidl. kongressmedlem fra Texas) Tim Ryan (kongressmedlem fra Ohio) Bernie Sanders (senator fra Vermont) Elizabeth Warren (senator fra Massachusetts) Marianne Williamson (forfatter og aktivist) Vis mer

Kvelden før den andre debatten blant demokratiske presidentkandidater spurte VG 70-åringen hva som må til for å slå Donald Trump i 2020:

– Jeg tror det handler mye om å tilby en alternativ visjon. Trump sier til alle amerikanere at dersom deres liv ikke fungerer bra, dersom deres lønninger ikke har gått opp, dersom de føler den økonomiske skvisen, dersom de er fylt med angst for disse tingene, så skyld det på «dem». Skyld det på folk som ikke ser ut som deg, folk som ikke har samme hudfarge som deg, folk som ikke har samme religion som deg, folk som ikke er født der du er født. Hans plan er å fortsette å splitte amerikanere, slik at ingen legger merke til hvem som virkelig stjeler fra oss, svarte Warren, før hun gikk over i sitt innøvde mantra om at det er sjefene for de store selskapene som gjør det, og at det trengs en regjering som jobber for amerikanere flest og ikke bare for de aller rikeste.

PÅ SCENEN: Elizabeth Warren drømmer om å bli USAs neste president. Foto: Thomas Nilsson / VG

VG møtte Warren sammen med en rekke amerikanske medier i mandag kveld i etterkant av et valgmøte i Toledo, Ohio. Et oppfølgingsspørsmål på om det kreves at man «slåss med hanskene av» mot en mann som Donald Trump fikk vi aldri inn da Warren valgte å bare ta imot noen få spørsmål fra de mange journalistene som flokket seg rundt henne.

En av de som hadde kommet for å høre kandidaten på valgmøtet ga derimot uttrykk for at hun ikke tror man vinner den kampen med silkehansker.

– For å slå Trump må hun være ærlig og fair, men kjempe hardt. Hun må gå i skyttergraven - sammen med arbeider- og middelklassen - og bevise at hennes politikk vil føre til betydelig endring til det bedre, sier Laken Walker (27), en universitetslærer fra Ohio.

SMIL TIL KAMERA: Elizabeth Warren tok bilder med alle som ønsket det. Som hun selv sa: «This is the fun part». Foto: Thomas Nilsson / VG

– Dette er korrupsjon

Det var trangt om plassen i den lille, svette lagerhallen på Universtity of Toledeo, hvor valgmøtet fant sted, mandag kveld. 350 mennesker hadde skviset seg inn, mens det ifølge arrangøren stod rundt 600 på utsiden og fulgte Warrens tale gjennom en stor portdør som ble åpnet opp på siden av scenen.

Før senatoren, som vokste opp i Oklahoma, men representerer Massachusetts i Kongressen, kom inn runget slagord som «This is what democracy looks like» i hallen, mens det ble uttdelt plakater med teksten «Dream Big. Fight Hard» på.

Warren holdt en energisk og til tider morsom tale der hun fikk frem sitt hovedpoeng om hvordan minstelønnen i Amerika knapt har økt på en generasjon samtidig som det koster mer for ting som bolig, helsehjelp og utdanning.

les også Warren: Trump sitter kanskje i fengsel ved neste valg

Alt, ifølge henne, fordi det er de rikes interesser som blir tatt vare på.

– Dette er korrupsjon. Enkelt og greit, sa hun og lovet - til stor jubel - å gå rett i strupen på systemet dersom hun blir valgt til president.

40.000 «selfier»

En av de som likte hva han hørte var den pensjonerte kraftverksarbeideren Jeff Zenz (66). Til VG sa han at han ennå ikke har bestemt seg for hvilken av de 25 demokratiske kandidatene som vil få hans stemme.

VURDERER WARREN: Jeff Zenz var fornøyd med hva han hørte fra senatoren, men vet ennå ikke sikkert hvilken demokrat han skal stemme på. Foto: Thomas Nilsson / VG

Det viktigste for 66-åringen, som hadde kledd seg opp i en fargerik t-skjorte med påskriften «Make America Greatful Again», er at det er en demokrat som lokker potensielle demokratiske velgere til stemmelokalene. I 2016 tror han det var for mange av dem som ikke ville gi sin stemme til Hillary Clinton. At Warren kan være den rette kandidaten denne gang utelukker han ikke.

– Hun er den første jeg har dratt for å se på og jeg liker det jeg hører. Jeg tror på henne. Hun høres ut som at hun er der for oss, middelklassen, og ikke bare den øverste prosenten, sa Zenz, like før han ble tatt bilde av sammen med Elizabeth Warren.

Den neste «selfien» som ble tatt med henne skal ifølge kampanjen hennes angivelig være det 40.000. bildet hun har tatt med folk som har møtt opp for å høre på henne siden hun annonserte sitt kandidatur til å bli USAs neste president.

Møter Sanders i debatt

Flere selfier vil det trolig bli, men først skal Elizabeth Warren ut i debatt mot ni av de andre demokratiske kandidatene i Detroit natt til onsdag norsk tid.

I debatten, som sendes av CNN, møter hun blant andre Bernie Sanders, Pete Buttigieg og Beto O'Rourke. Et døgn senere skal ti nye i ilden. Blant de mest kjente da er Kamala Harris og Joe Biden. Sistnevnteleder ganske klart med 34 prosent av stemmene på en fersk meningsmåling fra Quinnipiac. Elizabeth Warren har der inntatt andreplassen med 15 prosent.

Totalt er det hele 25 kandidater så langt, men fem av de har så langt ikke fått nok støtte til at de kvalifiserte seg for deltagelse i denne ukens debatter.

Publisert: 30.07.19 kl. 22:08