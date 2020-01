NESTEN-FARVEL: Boris Johnson skal inn i en overgangsperiode med tøffe forhandlinger med EU i et år, før britene endelig skal forlate EU. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

Nå forlater Storbritannia EU: - Høyst uklart hva som skjer

Etter tre og et halvt år med politiske basketak forlater Storbritannia formelt EU natt til lørdag. Men hva det betyr, er ikke avklart.

Ines Margot Zander

Martha C. S. Holmes

Oppdatert nå nettopp

– De har lagt et veldig hardt press på seg selv, sier NTNU-professor Kristian Steinnes til VG.

Etter fredag er det ingen vei tilbake - muligheten til å reversere artikkel 50 er over. Men helt ute av EU vil ikke britene være før om et år, i januar i 2021. Frem til det skal hva Brexit egentlig innebærer avgjøres.

– Det er høyst uklart hva som skjer.

Tårer og fest

I det siste EU-parlamentsmøtet Storbritannia tok del i for to dager siden, var det mange sterke følelser i sving. Fredag kveld blir også symboltungt og følelsesladet - både for de som skal delta i den store feiringen på Parliament Square, og de som sørger over Brexit.

Og selv om en brexitavtale kom på plass onsdag, er det langt fra sikkert hva som vil skje de kommende månedene og årene. Storbritannia går nå over i en overgangsperiode, med «ett bein i EU og ett utenfor».

– De fortsetter som medlemmer uten å ha representasjon i Brussel, sier Steinnes.

Les også: Brexit-mareritt for norsk bedrift

I overgangsperioden frem til 1. januar 2021, når Brexit skal være endelig gjennomført, gjenstår det blant annet å spikre handelsavtaler med både EU og USA. Boris Johnson har sagt at det er uaktuelt å forlenge perioden.

– De har bestemt at de ikke skal søke om forlengelse, og jeg tror det kan bli svært vanskelig å bli ferdig med en handelsavtale dette året. Avtaler som er fremforhandlet tidligere har tatt 5–7 år. Hvis vi kommer til nyttår og de ikke kan søke om en utsettelse, spørs det om vi står fremfor en slags «no deal»-utgang, sier Steinnes

Samtalene med EU skal etter planen starte 3. mars, ifølge The Guardian.

Hør podkasten Verdens gang - dette må britene rekke for å unngå trøbbel:

Dette skjer nå

Presset på britiske myndigheter om å få til en handelsavtale er stort. Den skal erstatte EU-avtalene som har ligget til grunn for hvordan britene har samarbeidet med EU-land i hele 47 år.

Heller ikke EU-forsker og professor ved ARENA Senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Agder, Jarle Trondal, tror britene vil greie å få en handelsavtale med EU på plass innen fristen.

– Nei, det tar trolig veldig lang tid. De må også få på plass sektoravtaler, sånn som Norge har laget med EU gjennom 25 år, sier han.

– Jeg tror man får en lang Brexit-hale. Hvor Brexit stopper, det blir vanskelig å si. Når du ikke er medlem må du stadig reforhandle med EU - og de skal begynne fra scratch

Da kan altså et såkalt «no deal»-scenario, der britene går ut av unionen uten en handelsavtale, også være en mulighet.

Trump lover «enorm avtale»

Samtidig som de skal forhandle med EU, må britene også prøve å finne en løsning for handel med USA.

Donald Trump har lovet en «enorm» avtale med Storbritannia, og eksperter tror den amerikanske presidenten kan komme til å sette hardt mot hardt.

– Trump kommer ikke til å gjøre Johnson noen tjenester. Han kommer ikke til å gi ham en handelsavtale uten store innrømmelser, sa Amanda Slot ved Brookings Institution i Washington til nyhetsbyrået Reuters denne uken.

USAs handelsminister Steven Mnuchin har sagt at han tror en avtale mellom landene kan komme på plass allerede i år.

TØFFE TAK: Boris Johnson håper en handelsavtale med USA skal sukre pillen ved Brexit. Også her kan forhandlingene bli tøffe. Foto: Peter Nicholls / X03508

Bestemmer selv

Johnson har på sin side allerede markert at brexit ikke nødvendigivs betyr at Storbritannia vil gjøre USA til lags i alle saker.

Den britiske regjeringen kunngjorde tirsdag at de vil slippe til den kinesiske teknologigiganten Huawei i utbyggingen av 5G-nettverket, etter å ha kommet fram til en kompromissløsning.

Les også: PST: - Vi må være oppmerksomme på Huawei

USA har oppfordret allierte til å stenge Huawei ute av 5G-utbyggingen. Det er fordi USA hevder selskapet er pålagt å drive cyberspionasje på vegne av kinesiske myndigheter. Huawei har hele tiden avvist påstandene.

Amerikanske sikkerhetsmyndigheter har truet med å slutte å dele etterretningsinformasjon med allierte som benytter seg av selskapets teknologi, ifølge The Guardian.

Dette kan stikke kjepper i hjulene Det er flere andre ting som kan stikke kjepper i hjulene for en avtale mellom USA og Storbritannia, deriblant: * Britene vil, i likhet med flere andre europeiske land, skattelegge amerikanske teknologiselskaper som Google, Microsft og Amazon. USA har truet med tilsvarende tolløkning på britiskproduserte biler. * USAs mål med samtalene inkluderer også fjerning av hindre som ikke har noe med toll å gjøre. Restriksjoner på genmodifiserte avlinger, klorbehandlet kylling og hormonbehandlet kjøtt er blant produktene USA vil ta til det britiske markedet. * USA vil at amerikanske medisinprodusenter skal få innpass i det britiske markedet. Det vil kreve en omlegging av helsesystemete NHS, og høyere medisinpriser vil være en av flere konsekvenser. I dag handler landene med hverandre for over 190 milliarder pund hvert år.

Konsekvenser for Norge

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) signerte nylig en avtale mellom Norge og Storbritannia, som skal sikre kontinuitet når Storbritannia trer ut av EU. Trondal ved ARENA mener Norge virker relativt godt forberedt på situasjonen.

– Norge har lang erfaring med å forholde seg til Storbritannia, så jeg tror ikke det er noe grunnlag for bekymring. Men det kan og bli en utfordring med kapasitet - britene skal bruke veldig mye kapasitet på å forhandle med EU og andre land, og forhandle frem en mengde med avtaler, sier han.

– Det andre er den mer langsiktige utfordringen knyttet til håndhevelsen av avtalene. Dette blir bilaterale avtaler uten tvisteløsningsmekanismer, så hvis vi blir uenige med britene om noe, for eksempel fiskekvoter, kan vi komme i situasjoner som kan bli vanskelige å løse.

Steinnes ved NTNU tror synes også Norge virker godt forberedt.

– Tilsynelatende virker det som Norge har bra kontroll, men det kan være uforutsigbart i lengden - i og med at Brexit er så uforutsigbart, sier han.

DEMONSTRASJON: Anti-Brexi-demonstranter utenfor parlamentet torsdag. Foto: Dominic Lipinski / PA Wire

Publisert: 31.01.20 kl. 08:55 Oppdatert: 31.01.20 kl. 09:14

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser