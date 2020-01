SENTRAL I RIKSRETTSSAKEN: Lev Parnas ankommer retten i New York 2. desember. Foto: Seth Wenig / AP

Giulianis forretningspartner Lev Parnas: – Trump visste akkurat hva som foregikk

Samme dag som riksrettssaken er overført til Senatet, sier forretningsmannen Lev Parnas at han var Trump og Giulianis mann på bakken i Ukraina.

Den ukrainskfødte forretningsmannen Lev Parnas er en nær forbindelse av Trumps personlige advokat Rudy Giuliani, og står sentralt i riksrettssaken mot den amerikanske presidenten Donald Trump:

Han var nemlig involvert i forsøket på å få Ukraina til å etterforske presidentens politiske rival – Joe Biden og sønnen hans.

I et intervju med Rachel Maddow i TV-kanalen MSNBC som sendes sent onsdag kveld amerikansk tid, sier Parnas at Trump var fullt klar over alle hans steg i Ukraina. Trump har tidligere nektet for å ha noe som helst kjennskap til forretningsmannen.

VENNER: Presidentens personlige advokat Rudolph Giuliani (t.v.) og den amerikansk-ukrainske forretningsmannen Lev Parnas. Foto: Reuters

«Hva er den største unøyaktigheten eller løgnen som har blitt fortalt i denne saken, og som du mener du kan korrigere?» spør programleder Maddow.

– At president Trump ikke visste hva som foregikk. Presidenten visste akkurat hva som foregikk. Han var klar over alle mine bevegelser, og jeg ville ikke foretatt meg noe uten godkjennelse fra ham eller Rudy Giuliani, svarer Parnas, og legger til:

– Jeg har ikke noen grunn til å snakke med disse tjenestemennene. Hvorfor skulle president Zelenskys innerste sirkel møte meg, hvem er jeg? De ble bedt om å møte meg, og det er hemmeligheten de prøver å holde på. Jeg var deres mann på bakken.

Volodymyr Zelenskyj er Ukrainas president, og var den Donald Trump hadde den mye omtalte telefonsamtalen med 25. juli i fjor.

Også til New York Times sier Parnas at Trump visste, noe Rudy Giuiliani skal forsikret ham om flere ganger.

Mener Trump lyver

Lev Parnas og kollegaen Igor Fruman ble pågrepet på en flyplass utenfor Washington i oktober i fjor, og er blant annet siktet for brudd på loven som regulerer finansiering av valgkamper.

– Jeg kjenner dem ikke. Jeg har ikke hørt om dem. Jeg vet ikke hva de gjør. Jeg vet ikke, men de kan ha vært Rudys klienter. Dere må spørre Rudy, jeg vet rett og slett ikke, sa presidenten til pressen etter pågripelsene.

På spørsmål fra MSNBC om dette, svarer Parnas:

– Han løy.

Frigir nye dokumenter

Tirsdag ble flere nye dokumenter i forbindelse med riksrettssaken frigitt av demokratene. De viser at Parnas kommuniserte direkte med daværende riksadvokat i Ukraina Juri Lutsenko, som ønsket å bli kvitt den amerikanske ambassadøren Marie Yovanovitch.

Dokumentene avslører ifølge The Washington Post nye detaljer om Giulianis anstrengelser for å finne materiale i Ukraina som kunne undergrave Trumps motstandere fra Demokratene, og da spesielt Joe Biden.

Onsdag offentliggjorde demokratene enda flere bilder og dokumenter i saken, som blant annet skal vise at det i Parnas’ kalender var skrevet ned en frokostavtale med Trump 26. september 2019.

Giuliani: Tro på ham på deres egen risiko

Til New York Times sier Parnas at han ønsker å samarbeide med påtalemyndighetene i deres etterforskning av Rudy Giulianis aktiviteter i Ukraina.

Rydy Giuliani har nektet for å ha gjort noe ulovlig, men har erkjent at han og de to forretningsmennene jobbet sammen med aktører i Ukraina for å finne negativ informasjon om tidligere visepresident og nåværende presidentkandidat Joe Biden og hans sønn.

Dette blir de viktigste aktørene i riksrettssaken i Senatet:

I en tekstmelding til Washington Post svarer Rudy Giuliani slik på Parnas intervju med MSNBC:

– Hvem bryr seg? Tro på ham på deres egen risiko. Vi gjør alle feil, og jeg synes synd på han og familien hans.

Til New York Times skriver han at han mener Parnas «blir brukt av Trump-hatere», og at han undergraver sin egen troverdighet som et mulig vitne.

Donald Trump har foreløpig ikke kommentert uttalelsene til Lev Parnas, men under en pressekonferanse onsdag gjentok presidenten beskyldningene om at riksrettsprosessen er en heksejakt.

Publisert: 16.01.20 kl. 04:53

