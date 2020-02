SINT OG FORNØYD: USAs president er mer populær blant amerikanske velgere, etter at demokratene i Kongressen ikke lykkes med å få Donald Trump dømt i riksrettssaken mot ham. Foto: Evan Vucci / AP

USA-ekspert etter riksrett: – Vet at USA er trøtte og leie av denne saken

Etter riksrettssaken forventer mange at USAs president nådeløst vil hamre løs på politiske motstandere. Det gjorde han til gangs da han brukte anledningen i Det hvite hus torsdag.

– Det var ondskap, det var korrupsjon, det var skitne politifolk. Det var lekkasjer, det var løgnere. Dette bør aldri, aldri skje med en annen president igjen, noensinne. Jeg vet ikke om andre presidenter hadde tålt det. Det var en skam, sa den amerikanske presidenten, etter av han triumferende holdt opp forsiden av The Washington Post med tittelen «Frikjent» over hele førstesiden.

Sentrale vitner i riksrettssaken sparket: «Skremte de mektige»

Da hadde Donald Trump i sedvanlige ordelag fortalt de tilstedeværende om det «helvetet» han og familien har vært igjennom siden han annonserte at han stilte som kandidat til presidentvalget i 2016.

Presidenten hadde da lagt til side teksten hans nære medarbeidere hadde forberedt til ham, og snakket istedet dypt personlig og «rett fra levra», ifølge The New York Times.

UENIGE: Det er uenighet om hvorvidt president Trump kommer til å legge riksrettsaken bak seg, eller om han må vil «jakte på fiender». Her holder Donald Trump sin «State of The Union»-tale til Kongressen denne uken. Foto: Thomas Nilsson / VG

Nok en gang lot han sin «fiende nummer 1», Mitt Romney få gjennomgå. Etter at senator Romney under avstemningen i riksrettssaken mot presidenten, forklarte at han som kristen ikke kunne stemme imot sin overbevisning, og at han var overbevist om at Donald Trump var skyldig i maktmisbruk og for å ha motarbeidet Kongressen.

– Du har noen som bruker religion som en krykke. Jeg har aldri hørt ham bruke det før, sa Trump.

Demokratenes debatt i New Hampshire: Buttigieg og Sanders fikk gjennomgå

Analytikere og eksperter på amerikansk politikk ser ulikt på hvordan USAs president vil forholde seg de snaue ni månedene som gjenstår får amerikanske velgere går til valgurnene 3. november.

Blir det mer av den retorikken Trump har øst ut av seg siden han tiltrådte, eller vil presidenten komme til å konsentrere seg om å bli gjenvalgt uten å lenger tenke på å hevne seg på dem som sørget for å stille ham for riksrett?

– Jeg tror alle parter vil være ivrige på å glemme de siste ukenes begivenheter i Senatet, sier Asle Toje.

Utenriksforsker- og kommentator Asle Toje (45) har ofte analyser som peker i andre retninger enn flere andre USA-eksperter. Og han har ingen tro på at president Trump i særlig stor grad kommer til verbalt å straffe politiske motstandere som ville ha ham dømt i riksrettssaken.

– Han kan komme til å nøye seg med å ha ydmyket Mitt Romney. Trump vet at USA er trøtte og leie av denne saken. Presidenten er frikjent og jeg tviler på at han vil konsentrere seg om annet enn det å bli gjenvalgt. Han føler nok også at han slapp relativt billig unna. Og for demokratene er det valgkampen som gjelder i enda større grad. De har innsett at de må konsentrere seg om sin egen politikk, og for Nancy Pelosi blir det aller viktigste helsepolitikken, sier Toje.

VIL GLEMME: Utenrikskommentator Asle Toje tror både demokrater og republikanere nå vil legge riksrettssaken bak seg. – Det som gjelder nå for begge parter, er å drive valgkamp, sier Toje. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

En av de republikanske senatorene, Susan Collins, som lenge antydet at hun kunne komme til å stemme for at det ble ført vitner i riksrettssaken mot president Trump, sier til The New York Times av hun tror presidenten har lært av det som skjedde da han ble stilt for riksrett, som den tredje presidenten i amerikansk historie.

Senator Lindsey Graham fra Sør-Carolina er en av de mest ihuga republikanske støttespillerne til den amerikanske presidenten, sier til The New York Times at «slaget nå vil foregå i valgkampen. Den eneste måten å få satt en permanent stopper for det som har foregått, er å sørge for at presidenten blir gjenvalgt».

GÅR VIDERE: Senator Lindesey Graham vil nå rette fokuset på valgkampen og slåss for at president Trump blir gjenvalgt. Foto: Thomas Nilsson / VG

En som tror president Trump kommer til å ta en grusom hevn over alle han betrakter som sine fiender, er Jack O`Connell, som tidligere har vært toppsjef for Trump Plaza Hotel i Atlantic City. – Den såkalte hatlisten han bærer med seg vil bli lengre. Han frykter ingenting når de gjelder å gå etter sine fiender, sier O`Donnell til The New York Times.

Trump-biografen Gwenda Blair, sier til samme avis at det å innrømme feil ikke ligger i presidentens natur, han vil fortsette bruke det han i ung alder lærte av sin mentor, juristen Roy Cohn:

«Aldri innrøm at du tar feil. Påstå alltid at du har vunnet. Og hvis noen beskylder deg for noe, gå rett i ansiktet på dem og sleng beskyldningen tilbake, med tre ganger så stor styrke».

– Trump har tatt Roy Cohns mantra om å opptre aggressivt og kranglete til stadig nye nivå, sier Gwenda Blair.

Publisert: 08.02.20 kl. 07:26

