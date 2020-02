MISFORNØYD: President Mahmoud Abbas i Ramallah på Vestbredden i forrige måned. Foto: Majdi Mohammed / AP / NTB scanpix

Abbas: Palestinerne kutter alle bånd til Israel og USA

President Mahmoud Abbas sier palestinerne kutter alle bånd til Israel og USA.

NTB-AFP-AP

I en tale i Egypts hovedstad Kairo lørdag sa Abbas at han har fortalt begge landene om beslutningen. Også samarbeidet om sikkerhet vil bli avsluttet.

Talen ble holdt under et møte for i landene i Den arabiske liga. Etter initiativ fra palestinerne skal landene drøfte den såkalte fredsplanen for Israel og palestinerne som USAs president Donald Trump har lagt fram.

Planen innebærer blant annet at Israel får annektere store områder på den okkuperte palestinske Vestbredden – og nesten hele Øst-Jerusalem.

– Jeg vil aldri godta denne løsningen. Jeg vil ikke at det skrives i min historie at jeg solgte Jerusalem, sa Abbas i talen.

Han fortalte også at han har nektet å besvare telefonsamtaler og meldinger fra Donald Trump.

– Fordi jeg vet at han ville brukt det til å si at han har konsultert oss, sa Abbas i talen.

Publisert: 01.02.20 kl. 14:26

