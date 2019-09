DREPT: Et par uker før hun skulle fylt 18 år ble Victoria Hall funnet drept i en grøftekant. Foto: PA / PA Wire

Håper mystisk video kan løse 20 år gammelt drap

20 år etter at Victoria Hall (17) forsvant sporløst, gjenåpner britisk politi saken. De håper ny informasjon kan føre til en oppklaring av det uløste tenåringsdrapet.

Lørdag 18. september 1999 hadde 17 år gamle Victoria vært ute med venner på en klubb i byen Felixstowe i Suffolk i England. Rundt klokken 01 natt til søndag startet jentegjengen på hjemveien mot tettstedet Trimley St Mary til fots.

Nærmere 02.30 tok gjengen farvel i et veikryss, og Victoria fortsatte alene mot hjemmet sitt, som lå en kort spasertur unna. Dette var siste gang hun ble sett i live, skriver Suffolk-politiet i en pressemelding.

Funnet naken i en grøftekant

Da foreldrene våknet søndag morgen og oppdaget at datteren ikke hadde kommet hjem meldte de henne savnet.

Fem dager senere ble liket av den 17 år gamle jenta funnet av en mann som luftet hunden. Hun lå naken i grøftekanten ved et jorde – rundt 4 mil hjemmefra. Ingen av eiendelene hennes har noen gang blitt funnet.

FUNNET HER: Politiet gjør undersøkelser på et jorde i Creeting St Peter i Suffolk 25 september 1999, hvor 17 år gamle Victoria Hall ble funnet drept. Foto: Fiona Hanson / PA Wire

– Dette var en grusom kriminell handling mot en jente som var to uker fra å feire sin 18-årsdag. Victorias voksne liv skulle akkurat til å begynne da hun ble revet vekk fra sin elskede familie, som nå har vært uten henne lenger enn den tiden de fikk sammen med henne. Ingen skal måtte oppleve den smerten de har opplevd, sier sjefetterforsker Caroline Millar i Suffolk-politiet.

Suffolk-politiet iverksatte en storstilt etterforskning av drapet, men etter 20 år er og blir det et mysterium hva som skjedde med 17-åringen den fatale septemberkvelden.

– Det vil ikke gi oss Victoria tilbake om vi finner ut hvorfor personen bestemte seg for å gjøre dette, men det vil gi oss en avslutning, sier faren Graham Hall til BBC.

KLUBBEN: Victoria og vennene hadde tilbrakt lørdagskvelden her på Bandbox club i Felixstowe. Victoria kom aldri hjem etter byturen og ble funnet drept fem dager senere. Foto: Sean Dempsey / PA Wire

Vil komme i kontakt med personer på overvåkningsvideo

Politiet ønsker nå å gjøre et nytt forsøk på å løse gåten, og har gjenåpnet etterforskningen med et nytt team. Årsaken er ny informasjon i saken, og nye tråder politiet ønsker å nøste opp i.

– Ny informasjon og nye etterforskningsskritt, som ikke har vært kjent tidligere, blir aktivt jobbet med av etterforskningsteamet. Dette gir fornyet håp om at den som drepte Victoria skal bli tatt, sier etterforsker Millar.

PERSONER I MØRKET: Om natten 18 oktober 1999 dukker flere personer med lommelykter opp på jordet der Victoria Hall ble funnet drept. Politiet ønsker nå å komme i kontakt med dem. Foto: Suffolk-politiet/skjermdump

Hun legger til at politiet aldri har, og heller aldri vil, gi opp håpet om at den eller de som står ansvarlige skal bli tatt.

Politiet kan også for første gang gå ut med hva Victoria hadde på seg av eiendeler kvelden hun forsvant.

I tillegg går de ut med en overvåkningsvideo som viser innkjørselen til jordet der hun ble funnet, i Creeting St Peter. Opptaket er tatt måneden etter at Victoria ble funnet, i oktober 1999.

Det første klippet viser en varebil som stopper ved innkjørselen, før den rygger og så kjører mot innkjørselen igjen og stopper. Føreren går ut av bilen og ut på jordet, og ser tilsynelatende rundt seg på bakken.

07. OKTOBER: Et par uker etter drapet viser overvåkningsbilder en mann som virker å se om seg på bakken i nærheten av der Victoria ble funnet drept. Foto: Suffolk-politiet/skjermdump

Klipp nummer to, tatt noen dager senere, viser en gruppe mennesker med lommelykter som går rundt på jordet i nattemørket.

– Ved å gå ut med bilder av Victorias klær og gi ut informasjon om noen av eiendelene hennes, håper jeg at dette kan være med på å friske opp hukommelsen til noen som kan ha sett dem kastet noe sted, sier sjefetterforsker Millar.

Politiet er også svært interessert i personene fra overvåkningsvideoen.

– Jeg vil virkelig vite hvem de er og hva de gjorde der.

– Vi har nå fått en ny mulighet for rettferdighet for Victoria og hennes familie. Drapsmannen har levd med skyldfølelse i 20 år og ny informasjon kan gjøre en stor forskjell og hjelpe oss med å løse dette drapet. Det er aldri for sent å kontakte oss, sier sjefetterforskeren.

