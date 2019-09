LOKALE SJEFER: F.v. Mauro Mendez, Waldes Goés og Wilson Lima er i New York for å følge FNs høynivåuke. Søndag deltok de i en panelsamtale om regnskog. Foto: Thomas Nilsson / VG

Amazonas-topper hevder de er nær løsning med Norge

NEW YORK (VG) Guvernørene i området mener det var feil av Norge å fryse midlene til Amazonasfondet. De hevder samtidig at Norge vurderer en løsning som ikke involverer Brasils regjering.

I august kunngjorde regjeringen at de holder tilbake midlene til Amazonasfondet fordi Brasil har brutt avtalen med Norge.

Norge har siden 2008 utbetalt 8,3 milliarder kroner gjennom fondet, i bytte mot at det hugges mindre regnskog i Brasil.

Guvernøren i Mato Grosso, Brasils tredje største delstat, kritiserer beslutningen.

– Jeg synes det er en feil. Akkurat nå må verden stå sammen om miljømessige spørsmål. Problemene landene våre har akkurat nå, kan ikke stå i veien for det større målet vi har som land og som verden, nemlig å stanse global oppvarming. Å straffe Brasil, eller noe annet land, er ikke en trygg måte å oppnå bevaring på, sier Mauro Mendez til VG.

Brasils regjering har vært kritisk til Amazonasfondet og la i høst ned styret som skal følge med på hvor mye skog som hogges. Samtidig har avskogingen økt etter at Jair Bolsonaro kom til makten i januar.

Det er grunnlaget for at Norge holder tilbake midler til fondet, som støtter prosjekter i regnskogen.

Ifølge guvernøren i Amapá, Waldez Goés, jobbes det nå med å få til en løsning som kan ende med at regjeringen i Brasil utelates.

Fakta om Amazonasfondet * Siden 2008 har Norge utbetalt 8,3 milliarder kroner i bytte mot at Brasil reduserer avskogingen av Amazonas. Den siste utbetalingen utgjorde 600 millioner kroner og var for avskoging i 2017. * Pengene går til Amazonasfondet og til prosjekter som skal bidra til bærekraftig utvikling. Eksempler er styrking av Brasils miljøpoliti, støtte til urfolksterritorier og beskyttelse av vernede områder. * Norge er den soleklart største bidragsyter til fondet. Tyskland og det statlige oljeselskapet Petrobas har også bidratt. * Fondet forvaltes av den brasilianske utviklingsbanken (BNDES) og har en styringskomité (COFA) og en fagkomité. I august oppløste Brasils regjering disse komiteene.

– Kjemper for reversering

Han sier at de ni delstatene i Amazonas har hatt møter med Norge og andre land med sikte på å få til en ny avtale. Ifølge Goés ser de på to mulige løsninger:

At de ni statene danner en egen juridisk enhet, og at Norge sammen med de andre landene kanaliserer midler gjennom denne.

At Norge «restarter» Amazonas-fondet.

Fakta om avskoging i Brasil * Avskogingen i brasiliansk Amazonas økte fra 2017 til 2018. * I juli og august var i år avskogingen høyere enn samme perioder i 2018, 2017 og 2016, ifølge The Guardian, som gjengir tall fra den statlige etaten INPEs. *Antall branner er i 2019 på høyeste nivå siden 2010, opplyste NASAs Earth Observatory i august.

Goes, som er president for en organisasjon som representerer de ni delstatene, sier de skal ha et nytt møte med Norge allerede neste måned.

– Vi understreker at vi anerkjenner Amazonasfondet. Det er veldig viktig for oss, og vi kjemper for å reversere det. Møtene vi har hatt, indikerer at dette er mulig. Norges, Tysklands og Englands ambassader sier det er mulig å lage en ny avtale og at vi kan fortsette disse samtalenes, sier Goés.

LEDER: Wandez Goés fra delstaten Amapás snakker for de ni delstatene i Amazonas. Foto: Thomas Nilsson / VG

Bolsonaro har hevdet at den statlige etaten INPEs alvorlige tall om avskoging i Brasil er feil. Han har også takket nei til støtte fra G7-landene.

– Hvordan synes du Bolsonaro har håndtert situasjonen?

– Guvernørenes budskap er det samme til både føderale myndigheter og ambassaden. Vi støtter begge muligheter. Vi er bekymret, for formålet er det samme. Vi må beskytte Amazonas, og vi må finne løsninger, sier Goes.

På spørsmål om hva han synes om at Bolsonaro avviste G7-tilbudet, svarer hans kollega Mendez:

– Min stat tar gladelig imot hjelp.

Bevaring av regnskogen står høyt på agendaen under FNs høyvnivåuke i New York. Frankrikes president Emmanuel Macron inviterte til et eget Amazonas-møte i forkant av FNs klimatoppmøte mandag.

Dagen før deltok fire guvernører fra området i en panelsamtale i FN-regi.

– Løgn at Amazonas brenner

Guvernørene anklager både mediene og verdenssamfunnet for å spre løgner og overdrivelser om det som skjer i områdene deres.

Wilson Lima i delstaten Amazonas innrømmer at avskoging er et problem, men:

– Områdene som ble berørt av branner fra januar til august utgjør 0,16 prosent av skogen. Derfor er det urettferdig med overskrifter som «Amazonas brenner». Det er et historisk problem. Det skjedde i fjor, og året før der.

– Når dette skjer, får Brasil et dårlig image. Og det er vi som kjenner konsekvensene.

Han får støtte fra guvernøren i Mato Grosso:

– Det er en løgn at Amazonas brenner, slik det ble portrettert i hele verden. Vi har fortsatt noen store områder som er ivaretatt. Men for å fortsette å bevare disse områdene, må verden hjelpe oss, sier Mendez.

– Som å stanse en raner

– Hva har du som guvernør gjort for å hindre ulovlig avskoging?

– I august installere vi det mest moderne systemet i landet for å kontrollere og oppdage ulovlig avskoging. Innen 24 timer kan vi oppdage enhver avskoging som er større enn én hektar. For å gi deg et eksempel – det er som om vi kan stanse en raner mens han fortsatt har våpenet sitt rettet mot en person, men før han har stjålet noe.

– Manøvrere klokt

Norges klimaminister Ola Elvestuen vil ikke gi et klart svar på om løsningene guvernør Goés skisserer, er aktuelle, men bekrefter at norske myndigheter har kontakt med guvernørene.

– Det viktige er at de midlene som blir tildelt, fortsetter som før. Det som ikke er mulig er å tilføre nye midler. Og de som ikke er tildelt fra før, er fryst. Så har vi selvfølgelig kontakt med både guvernører, sivilsamfunnet og myndighetene i Brasil. Det som er viktig for oss nå, er å manøvrere klokt. Så får vi se hvordan de går videre.

KLIMASJEF: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen utenfor FN-bygninger i New York mandag. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Kan det være aktuelt med en løsning med midler direkte til delstatene?

– Det er for tidlig å si hva slags samarbeid vi vil ha med delstatene. Jeg tror ikke det finnes noen enkle løsninger eller enkle grep som gjør at de midlene kan kanaliseres annerledes. Det er Brasil som har opprettet det, det er de vi har samarbeidet med. Nå har Brasil brutt den enigheten. Så den kontakten vi har med delstatene, handler om å se på hvilke andre samarbeid vi kan ha, og ikke om Amazonasfondets innretning.

