Saudi-Arabias kronprins i TV-intervju: Tar ansvar for Khashoggi-drapet

I et intervju på CBS-programmet «60 minutes» sier Saudi-Arabias kronprins at han tar det fulle ansvaret for drapet på journalisten Jamal Khashoggi.

Khashoggi ble drept på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober i fjor.

– Jeg tar fullt ansvar som leder av Saudi-Arabia, spesielt siden det var utført av personer som jobbet for Saudi-Arabias myndighet, sier kronprins Mohammed bin Salman i intervjuet, som ble gjennomført tirsdag i Saudi-Arabia, og sendt på CBS søndag kveld amerikansk tid.

Han benekter samtidig for å ha beordret drapet, som han omtaler som en «avskyelig kriminalitet» og «en feil».

En uavhengig etterforskning gjennomført av FN konkluderte i juni med at Saudi-Arabia sto bak drapet på Khashoggi. Etterforskerne omtalte drapet som en «bevisst, planlagt henrettelse», og konkluderte samtidig med at kronprinsen burde etterforskes.

– Noen mener jeg bør vite hva tre millioner mennesker som jobber for den saudiarabiske regjeringen gjør daglig. Men det er umulig at de tre millionene skal sende daglige rapporter til lederen eller nestlederen i Saudi-Arabias regjering, sier kronprinsen i «60 Minutes»-intervjuet.

I samme intervju advarer den saudiske kronprinsen mot eskalering med Iran, og sier han håper konflikten kan løses på politisk nivå.

Han sa seg likevel enig med USAs utenriksminister Mike Pompeo i at angrepet mot to av det saudiske statseide oljeselskapet ARAMCOs viktigste anlegg 14 september var en krigshandling fra Iran.

