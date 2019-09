BENEKTER: Anklager om tafsing er dukket opp samtidig som Boris Johnson leder sitt førte landsmøte for Toryene. Foto: OLI SCARFF / AFP

Tafse-anklager overskygger landsmøte

MANCHESTER (VG) Boris Johnsons første landsmøte som statsminister og partileder blir overskygget av anklager om at han klådde på to kvinner under en lunsj for 20 år siden.

Nå nettopp







De eksplosive anklagene kommer fra The Times-journalist Charlotte Edwardes. I en spalte i avisen skriver hun om Johnsons «vandrende hender» som havnet på innsiden av låret hennes i 1999 eller 2000.

På den tiden skrev hun for magasinet Spectator, og Boris Johnson var redaktør.

Edwardes skriver at hun var på en sommerlunsj der alle drakk vin. Hun satt ved siden av Johnson da han grep låret hennes. Da hun fortalte det til en annen kvinne som satt på Johnsons andre side, sa hun at det samme hadde skjedd henne.

Edwardes skriver at hun deler dette nå fordi Johnson er statsminister og det er to år siden #metoo.

FORSVARER: Sajid Javid er nestsjef i regjeringen bak Boris Johnson. Han sier han stoler fullt på statsministeren. Foto: OLI SCARFF / AFP

Siden Edwardes skrev kommentaren dagen før landsmøtet til Tory-partiet, som pågår i Manchester frem til onsdag, har pressen konfrontert Johnson med anklagene – selv om både han og partiet har forsøkt å skygge banen.

– Ikke sant

– Nei, det er ikke sant, og jeg tror folk vil høre om hva vi gjør for å planlegge brexit og forene landet, sier Johnson til britiske medier mandag.

The Guardian har spurt ham om Edwardes har funnet på anklagene. Til det svarer han «jeg sier bare det jeg sier».

En rekke ministre på landsmøtet er også blitt nødt til å kommentere anklagene i stedet for å snakke om politikk. Mandag formiddag sa finansminister Sajid Javid til BBC at han stoler fullt på statsministeren, og vil ikke trukket inn i beskyldningene.

Han har lagt frem flere politiske planer mandag – blant annet vil han heve minstelønnen for briter til 10,5 pund i timen.

TALER ONSDAG: Boris skal tale til landsmøtet først på onsdag. Foto: OLI SCARFF / AFP

Rykter om den andre kvinnen

Kona til Dominic Cummings, mannen som er rådgiveren til Boris Johnson og kalles for «brexit-mesterhjernen», er trukket inn i saken. Rykter skal ha det til at hun, Mary Wakefield, er den andre kvinnen Johnson skal ha klådd på. Hun har derfor kommet med en uttalelse.

– Boris var en god sjef og noe sånt skjedde aldri med meg. Charlotte er en jeg liker og beundrer, og hun har aldri diskutert dette med meg, sier Wakefield.

Boris Johnson skal tale til landsmøtet først på onsdag.

Publisert: 30.09.19 kl. 19:13







Mer om