ANONYME SIKKERHETSSTYRKER: Ekspertene er skremt over at uidentifiserbare styrker brukes mot opprørerne. Foto: Dave Killen / The Oregonian

Uidentifiserbare sikkerhetsstyrker pågriper demonstranter: – Kjempeskremmende utvikling

Uidentifiserbare føderale sikkerhetsstyrker i Portland er et skremmende steg i retning et svekket demokrati i USA, sier eksperter til VG.

Nå nettopp

I ukene etter at afrikansk-amerikanske George Floyd ble drept av politiet, tok store folkemengder til gatene i USA for å protestere mot rasisme og politivold.

I byen Portland i delstaten Oregon har protestene fortsatt, og en rekke amerikanske medier har de siste dagene meldt at om uidentifiserbare føderale sikkerhetsstyrker som slår hardt ned på demonstrantene for Black lives matter-bevegelsen (BLM).

Vitner og twitter-videoer beskriver kamuflasjekledde sikkerhetsstyrker som pågriper demonstranter og fører dem bort i umerkede biler.

Mark Pettibone, som er en av dem som har deltatt i demonstrasjonene, sier til New York Times at fire personer i kamuflasje hoppet ut av en umerket varebil, uten noen identifikasjon eller annet som fortalte hvem de var.

Demonstranten sier agentene ikke ville oppgi hvilket departement de tilhørte, eller hvorfor han ble anholdt. Pettibone skal ha blitt holdt i to timer før agentene lot ham gå.

– Skremmende utvikling

– Dette er en kjempeskremmende og udemokratisk utvikling, sier seniorforsker Marianne Dahl ved PRIO (Institutt for fredsforskning) til VG.

Hun forsker på autoritære regimer, ikkevold og hvordan sikkerhetsstyrker reagerer på ikkevoldelige bevegelser.

At det fra føderalt hold i USA settes inn uidentifiserbare sikkerhetsstyrker er en klar eskalering av konflikten, og en trussel mot demokratiet, mener hun.

forrige



















fullskjerm neste TÅREGASS: En demonstrant får hjelp til å skylle tåregassen ut av øynene.

Forbindes med autoritære regimer

– Man krysser en grense når man setter inn sikkerhetsstyrker som ikke identifiserer seg. Dette er et brudd på demokratisk tradisjon, og ikke noe vi pleier å forbinde med et demokrati som USA. Jeg kjenner i hvert fall ikke til demokratier hvor man holder på på denne måten. Derimot er det vanlig å se slike grep i autoritære regimer, sier seniorforskeren.

– Ved å benytte sikkerhetsstyrker som ikke identifiserer seg, tas det et nytt steg i retning av skremselstaktikk som virker mer dramatisk enn tidligere.

VALGÅR: I november avgjøres det om Donald Trump får gjenvalg som president. Foto: Alex Brandon / AP

Trussel mot gjenvalg

– Trolig ser Trump på BLM-bevegelsen som en trussel mot et gjenvalg som president i november, og benytter derfor muligheten til å demonstrere sin støtte til politiet, og samtidig kommunisere med velgere andre steder i landet.

Ikke-voldelige protester har historisk sett vært mer effektive enn voldelige kampanjer, forklarer hun.

– Særlig har ikkevoldelige protester en høy sannsynlighet for å lykkes dersom de mobiliserer mange mennesker, noe vi ser i USA nå. Det er dermed sannsynlig at valgdeltagelsen vil øke blant dem som deltar i BLM-bevegelsen, og disse velgerne vil ikke stemme på Trump. Jo større bevegelsen blir, jo mer problematisk er det for Trump.

– Ligger an til å tape

Slik det ser ut på målingene nå, ligger Trump an til å tape valget, sier professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Carl Henrik Knutsen til VG.

– For fire år siden vant Trump valget til tross for at han fikk færre stemmer enn motkandidaten Hillary Clinton, noe som henger sammen med måten det amerikanske valgsystemet er bygget opp på. Nå ligger han derimot såpass langt under demokratenes kandidat Joe Biden på alle målingene at det må et skifte til for at Trump kan vinne i november.

DET HVITE HUS: Donald Trump ønsker seg fire nye år i denne bygningen. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Forbereder seg på å bestride valget

Professor og demokratiforsker Carl Henrik Knutsen sier til VG at han ser indikasjoner på at Trump nå forbereder seg på å bestride valgresultatet og kanskje vil prøve å bli sittende som president selv om han skulle tape valget.

– Det at Trump allerede har vært ute og snakket så mye om faren for valgfusk ved det forestående presidentvalget tyder på det, sier Knutsen. Kanskje vil Trump, dersom han taper, forsøke å underslå valgresultatet og hevde at han egentlig vant.

I så fall vil det bli avgjørende hvordan resten av det republikanske partiet reagerer – om de fortsetter å støtte Trump, eller om de da trekker støtten.

– Det at USA er et samfunn som er vant til demokrati gjennom lang tid, er i seg selv en faktor som vil gjøre det vanskelig å underminere resultatene fra et presidentvalg, sier demokratiforskeren.

Ønsker at saken etterforskes

Regjeringsadvokaten i delstaten Oregon, Ellen Rosenblum, kunngjorde fredag kveld at det vil bli opprettet et søksmål mot de føderale politistyrkene, og at de ønsker å åpne en kriminaletterforskning knyttet til politiets maktbruk i Portland.

– Den føderale administrasjonen har valgt å bruke skremselstaktikker for å stoppe innbyggerne våre fra å demonstrere mot politivold og å støtte BLM-bevegelsen, skriver hun i en uttalelse.

Billy Williams, som er advokat og embetsmann i det amerikanske justisdepartementet, har også uttalt at han spesifikt ønsker å etterforske bruken av uidentifiserbare sikkerhetsstyrker for å stoppe protestene, ifølge avisen Oregon Live.

– Jeg har lagt inn en forespørsel til Sikkerhetsdepartementet om å åpne en separat etterforskning rettet spesifikt mot handlingene til det føderale politiet, sier Williams.

Publisert: 19.07.20 kl. 08:07

Les også

Fra andre aviser