Bilder fra februar viser «Diamond Princess» fortsatt liggende i karantene. Foto: PHILIP FONG / AFP

Én enkelt passasjer kan ha startet «Diamond Princess»-utbruddet

Utbruddet på det japanske cruiseskipet «Diamond Princess» - der 713 ble smittet - hadde sitt opphav i ett enkelt smittetilfelle. Det mener forskerne bak en ny genetisk analyse.

Gruppen med forskere har studert det skjebnesvangre cruiset, som resulterte i 713 smittede og 13 døde.

«Diamond Princess», på vei til å legge til kai den japanske byen Yokohama den 4. februar, ble et av de første isolerte smitteutbruddene, og fikk svært bred omtale.

Over 3.700 mennesker ble satt i karantene ombord på skipet mens det pågikk tester, etter at en 80 år gammel mann som en uke tidligere hadde gått i land i Hongkong, avleverte positiv test.

Utbruddet var det første som fant sted ombord på et cruiseskip, og ga et tidlig innblikk i coronaviruset og smittefaren tilknyttet sykdommen Covid-19.

Nå mener altså forskere at utbruddet startet hos én enkelt person.

Det skulle bare ett tilfelle til for å smitte over 700, mener forskerne bak studien. Foto: PHILIP FONG / AFP

Spredte seg i fritidsarealer

Det ene smittetilfellet spredte seg til resten gjennom store store ansamlinger i rekreasjonsområdene ombord på skipet, mener forskerne.

Ikke før 1. mars var skipet fullstendig tømt for passasjerer og mannskap.

Studien er publisert i det amerikanske tidsskriftet PNAS, og er gjennomført av japanske forskere ved instituttet for infeksjonssykdommer.

I etterkant av krisen ombord på «Diamond Princess» har japanske myndigheter mottatt kraftig kritikk for håndteringen, blant annet for at ikke skipet ble evakuert istedet for å bli satt i karantene.

Utbruddet på skipet ble i seg selv en casestudie i hvordan coronaepidemien utviklet seg i en lukket miljø, og har blitt gjenstand for mange separate undersøkelser, blant annet for asymptomatiske tilfeller, smitteoverføring og offentlig håndtering av smitte.

Mange av studiene har vist at en høy andel av de smittede var asymptomatiske, og at dette har bidratt til den høye smitteandelen ombord.

Publisert: 29.07.20 kl. 23:05

