MÅTTE BRYTE OPP: Tusenvis av mennesker i Berlin samlet seg for å protestere mot landets restriksjoner i forbindelse med coronaspandemien. Politiet måtte bryte opp demonstrasjonen. Foto: Markus Schreiber / AP

Politiet brøt opp demonstrasjon mot smitteverntiltak i Berlin

Tusenvis av demonstranter protesterte mot det de mener er unødvendige og frihetsberøvende smitteverntiltak. Tysk politi responderte med å fjerne flere av arrangørene fra scenen.

NTB

Vilde Bratland Hansen

Nå nettopp

Lørdag samlet tusenvis av coronaskeptikere seg i sentrum av Berlin for å protestere mot Tysklands coronatiltak. Ifølge ABC News deltok omkring 17.000 personer i demonstrasjonen.

Politiet responderte med å fjerne flere av arrangørene fra scenen, noe som ble møtt med buing og ukvemsord fra demonstrantene. Det ble også brukt makt da en person ikke fulgte politiets anmodninger.

Få av de fremmøtte bar munnbind, og de tok lett på anbefalingene om å holde avstand til hverandre, melder det tyske nyhetsbyrået DPA.

Allerede flere timer før hoveddemonstrasjonen hadde mange samlet seg i en av byens mest kjente gater, Unter den Linden. På plakatene sto det slagord som «frihet» og «motstand», og mange stemte i da det ble ropt: «Den største konspirasjonsteorien er koronapandemien».

BRØT SMITTEVERNREGLER: Ifølge ABC News deltok omkring 17.000 personer i demonstrasjonen lørdag. Foto: Markus Schreiber / AP

Stått bak protester

På forhånd hadde 10.000 mennesker sagt at de ville delta på arrangementet, som ble holdt under slagordet «Slutten på pandemien: Frihetsdagen».

Bak protesten står et initiativ som kaller seg Querdenken-711 (Tenke utenfor boksen – 711).

Gruppen har tidligere stått bak en rekke protester mot koronarestriksjonene i byen Stuttgart, blant annet en i slutten av april.

I slutten av april var det en tilsvarende demonstrasjon mot koronarestriksjonene i Tyskland. Her snakker en kvinne med en reporter samtidig som hun blir tatt med av politiet under demonstrasjonen i april. Foto: Markus Schreiber / AP

– Nynazister deltar

Det var ventet at arrangementet i Berlin vil tiltrekke seg folk fra hele Tyskland, mange av dem høyreorienterte. Det ble satt opp busser fra andre deler av landet, og også nynazistiske grupper hadde meldt sin ankomst, opplyste den sosialdemokratiske Berlin-politikeren Andreas Geisel.

Samtidig hadde om lag 3.000 personer meldt sin ankomst til demonstrasjonen ved Brandenburger Tor, der slagordene er «fred, meningsmangfold og demokrati», ifølge politiet.

Ifølge Geisel var det ventet at rundt 22.000 mennesker vil delta på de ulike arrangementene. Om lag 1.500 politifolk ble utplassert.

FÅ HADDE MASKE: Demonstrasjonene ble avholdt samtidig som tyske myndigheter har uttrykt sterk bekymring over økende koronasmitte. Foto: Markus Schreiber / AP

Bekymret

Demonstrasjonene ble avholdt samtidig som tyske myndigheter har uttrykt sterk bekymring over økende koronasmitte.

Landets økonomiminister Peter Altmaier sa lørdag at han ønsker strengere straffer for dem som bryter smittevernregler.

– Alle som setter andre i fare, må være forberedt på at det kan få alvorlige følger for dem, sier Altmaier i et intervju med DPA.

Den tyske folkehelsesjefen Lothar Wieler mener utviklingen skyldes at folk flest er blitt mindre nøye med håndhygiene og reglene om å holde sosial distanse.

Lørdag ble det meldt om 955 nye smittetilfeller i løpet av det siste døgnet. Dagen før var tallet 870.

Tyske myndigheter har registrert over 210.000 smittetilfeller. Antall dødsfall har steget til 9.224, ifølge Worldometer.

I motsetning til land som USA, Brasil og Storbritannia, har Tysklands regjering fått ros for sin håndtering av coronasituasjonen.

KRITISK: – Ja, man bør tillate demonstrasjoner selv under en pandemi, men ikke på denne måten, skriver Spahn på Twitter. Foto: HENNING SCHACHT / POOL / ACTION PRESS POOL

Kritiserer demonstrantene

Tysklands helseminister Jens Spahn kritiserer demonstrantene i Berlin for å ta lite hensyn til smittevern. De demonstrerte mot regjeringens smitteverntiltak.

– Ja, man bør tillate demonstrasjoner selv under en pandemi, men ikke på denne måten, skriver Spahn på Twitter.

Rundt 20.000 personer samlet seg i Berlin og protesterte mot det de betegnet som unødvendige og frihetsberøvende smitteverntiltak.

Det ble under demonstrasjonen tatt få hensyn til restriksjonene.

– Hvis vi oppfører oss ansvarlig og behandler andre på en ansvarlig måte i hverdagslivet, kan vi leve mer normalt etter viruset, skriver helseministeren.

Publisert: 01.08.20 kl. 21:14

Mer om Coronaviruset Coronaviruset internasjonalt

Fra andre aviser