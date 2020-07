DEMONSTRERER: Flere tusen viser sin motstand til president Aleksandr Lukasjenko i Hviterusslands hovedstad Minsk. Foto: TATYANA ZENKOVICH / EPA

Titusenvis demonstrerte mot Hviterusslands president

Titusenvis av demonstranter og motstandere av president Aleksandr Lukasjenko samlet seg i Hviterusslands hovedstad Minsk for å vise sin støtte til opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja.

Lukasjenko har sittet ved makten i 26 år. 9. august er det presidentvalg i Hviterussland. Demonstrasjonen skal være den største i landet på minst ti år, ifølge AFP.

– Det er mange ting som har skjedd de siste dagene, sier NUPI-forsker Jakub Godzimirski.

Han sier at opposisjonspolitikeren Svetlana Tikhanovskaja er en viktig faktor for hvorfor demonstrasjonene har oppstått nå.

– Hun har tatt opp kampen mot Lukasjenko selv om hun fikk et tilbud om at hvis hun trekker seg vil mannen bli satt fri.

Ifølge Godzimirski ble mannen fengslet etter at han som en kjent blogger skrev regimekritiske saker.

Menneskerettighetsorganisasjonen Vyasna har anslått at over 30.000 personer deltok i demonstrasjonen.

OPPOSISJONSLEDER: Svetlana Tikhanovskaja. Foto: TATYANA ZENKOVICH / EPA

– Noe som er enda mer spennende er at hviterussiske myndigheter har anholdt 33 russiske statsborgere som jobber for Wagnergruppen. De ble arrestert i Minsk for å ha forberedt en slags operasjon, sier Godzimirski.

Noen har ifølge NUPI-forskeren sett på det som et forsøk fra Russland på å blande seg i det som foregår i Hviterussland.

– Andre mener det ble gjort av Lukasjenko for at han ville erklære unntakstilstand. Det er mange motstridende tolkninger.

Han mener vi vil få en bedre forståelse av hva som foregår frem mot valget 9. august.

– Det har skjedd en del i forholdet mellom Russland og Hviterussland.

Fra Russland presses det stadig på for en union, mens Lukasjenko, som lenge har vært positiv til Russland, nå har satt seg på bakbeina. Blant annet har hviterusserne begynt å kjøpe olje og gass fra andre nasjoner, forklarer Godzimirski.

– Lukasjenko vet ikke hva slags rolle han får i den nye unionen. Selv om han er villig til å gå veldig langt med Russland, er han ikke villig til å si opp maktposisjonen sin.

fullskjerm neste PRESIDENT: Aleksandr Lukasjenko.

Hans godvilje mot Russland er også det som har gjort han populær i Hviterussland, påpeker forskeren.

– Mange mener han er det beste alternativet. De vil ikke ha samme situasjon som i Ukraina. Revolusjonære handlinger er skumle, og opposisjonen vil ha endringer i landet som skal skje åpent og fredelig.

