Foto: MIKE BLAKE / REUTERS

Senator Kamala Harris blir Bidens visepresidentkandidat

Etter måneder med spekulasjoner har Joe Biden (77) endelig bestemt seg for sin visepresidentkandidat.

Oppdatert nå nettopp

Mange har vært nevnt som mulige kandidater, men 77-åringen har utsatt annonseringen inntil nå.

Han har landet på 55 år gamle Harris.

«Jeg har valgt Kamala Harris - en fryktløs kriger for mannen i gata» skriver Biden på Twitter.

Harris er født 20. oktober, 1964 i Oakland, California. Moren er indisk og faren er svart.

Harris stilte som presidentkandidat selv, men trakk seg 3. desember i fjor fra nominasjonskampen til Demokratene.

Hun er senator for delstaten California, og er tidligere statsadvokat for samme delstat.

Foto: Brynn Anderson / AP

Under sin pressekonferanse om coronaviruset i Det hvite hus tirsdag, sier USAs president Donald Trump at han ble overrasket over Bidens valg.

– Jeg ble overrasket over at han valgte henne, fordi hun gjorde det så dårlig i primærvalget, og det er som en meningsmåling, sier Trump, og legger til at han mener Harris under demokratenes debatter oppførte seg respektløst og dårlig mot den tidligere visepresidenten.

Trump legger til at han mener den tidligere statsadvokaten Harris oppførte seg spesielt dårlig mot høyesterettsdommer Brett Kavanaugh under hans utspørring i Senatet før han ble tatt i ed i 2018.

– Jeg synes hun var den slemmeste, den mest grusomme og mest respektløse i hele Senatet. Hun er også kjent for å være den mest liberale i det amerikanske senatet, og jeg ville trodd at Biden ville holdt seg litt unna dette.

Bakgrunn: Kamala Harris vil stille Brett Kavanaugh for riksrett

UT MOT HARRIS: USAs president Donald Trump kom med kraftige karakteristikker av Joe Bidens visepresidentkandidat Kamala Harris under sin corona-pressekonferanse tirsdag. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Får kallenavnet «falske Kamala»

I en pressemelding fra Katrina Pierson, som er en av Donald Trumps rådgivere, blir Kamala Harris omtalt som «falske Kamala». Det vises til at hun har kalt Biden rasist og bedt om en unnskyldning.

Det vises ikke til når hun kalte han for en rasist, men det siktes trolig til nominasjonskampen, da Harris beskyldte Biden for å samarbeide med rasister.

– Tydeligvis vil falske Kamala forkaste sin egen moral, samt undergrave sin historie som aktor, for å tilfredsstille anti-politi-ekstremistene som kontrollerer det demokratiske partiet, sier Pierson i pressemeldingen.

Hun fortsetter med å skrive at hun har omfavnet den radikale venstresidens manifest.

Avsluttningsvis skriver Trumps rådgiver at amerikanere vil avvise Harris og Biden, og heller stemme på Trump og Mike Pence ved neste valg.

Tidligere har Trump gitt sine politiske motstandere mange kallenavn. For eksempel Biden har blitt kalt «søvnige Joe».

NYTT KALLENAVN: Trumps kampanje har valgt å gi Kamala Harris tilnavnet «falske» Kamala. Foto: JOSHUA ROBERTS / X01909

Støttes av Obama

På Twitter skriver Harris at «Joe Biden kan samle det amerikanske folk fordi han har viet livet sitt for å kjempe for oss».

Harris legger til at hun er beæret av å kunne slutte seg til ham som partiets visepresident og at hun vil gjøre det hun kan for å gjøre Biden til deres øverstkommanderende.

USAs forrige president, Barack Obama, sier i en pressemelding at valget av en visepresident er det første viktige valget en president tar, og at dette er personen som skal hjelpe presidenten med å gjøre riktig valg for livet menneskene i hele landet.

– Joe Biden traff på dette valget. Ved å velge Kamala Harris som Amerikas neste visepresident har han understreket sin dømmekraft og karakter, skriver han videre.

– Høy profil

Harris var en av favorittene tidlig i partiets nominasjonskamp. Da hun 27. januar 2019 annonserte sitt kandidatur, gjorde hun det foran 20.000 tilhørere hjemme i Oakland.

– Hun er en fargerik personlighet som synes i terrenget, og har hatt en ganske høy profil i Senatet, sier forsker og USA-ekspert Svein Melby til VG.

Han mener at hun slet med å finne sine politiske kampsaker. I fjor høst dukket det opp rapporter om dårlig stemning i valgkampapparatet hennes. Noen uker senere trakk hun seg – angivelig fordi valgkampkassen var tom.

Foto: Brendan McDermid / X90143

– Hun gikk litt høyt ut, blant annet på helsepolitikken, som hun måtte rygge ut av. Du vet ikke helt hva som er hennes politiske grunntro. Som med alle som har høy profil, er hun omstridt. Det er noen som liker henne og noen som ikke liker henne, men hun er vel spiselig for de fleste i partiet, tror Melby.

Kamala D. Harris ble valgt inn i Senatet i 2016, som den andre afrikansk-amerikanske kvinnen i historien. Da hadde hun seks år bak seg som statsadvokat i delstaten California, samt sju år i tilsvarende posisjon for byen San Francisco.

Harris er gift med Doug Emhoff og stemor til hans to barn, Ella og Cole. Hun har studert statsvitenskap og økonomi ved Howard University i Washington, samt jus ved University of California.

Foto: SAUL LOEB / AFP

– Spørs på kjemien

Nå stiller hun altså på valgkampseddelen til Joe Biden mot sittende president Donald Trump og hans visepresident Mike Pence.

- Så spørs det på kjemien mellom henne og Biden. Hun kalte ham vel mer eller mindre rasist i den ene debatten, erindrer Melby.

Harris kritiserte Biden for at han var imot buss-integrering på 1970-tallet. Rett nok sa hun «Jeg tror ikke du er rasist», men det var nettopp den beskyldningen som ble hengende i lufta. Dette var mens de var motstandere i en nominasjonskamp. Nå er de på samme lag.

Publisert: 11.08.20 kl. 22:19 Oppdatert: 12.08.20 kl. 00:38

