Ber om internasjonal granskning av Beirut-eksplosjonene

Fire tidligere libanesiske statsministere ber om at eksplosjonene i Beirut etterforskes på internasjonalt nivå. Libanesiske myndighetspersoner skal i flere år ha visst om at eksplosivt materiale ble lagret på havnen.

De tidligere statsministrene Najib Mikato, Fouad Siniora, Saad Hariri og Tammam Salam ber i en felles uttalelse FN eller Den arabiske liga, som er et forbund av arabiske stater, om å nedsette en etterforskningskomité for å granske eksplosjonene i Beirut tirsdag.

– Den bør bestå av dommere og etterforskere som er profesjonelle og upartiske for å avdekke omstendighetene og årsakene til katastrofen som skjedde i Libanon, skriver de i uttalelsen, som er gjengitt av CNN og publisert på Hariris Twitter-konto.

Libanesiske myndigheter har sagt at eksplosjonen kom av 2750 tonn med ammoniumnitrat, som har lagret i byens havneområde i flere år. Materialet brukes i kunstgjødsel og som ingrediens i sprengstoff, og er svært ustabilt i høye temperaturer og dersom det blir fuktig.

Al Jazeera skrev onsdag at høytstående libanesiske myndighetspersoner i seks år skal ha visst at at ammonium nitrat var lagret i Hangar 12 inne på Beiruts havneområde.

Ifølge dokumenter som CNN skriver at de har fått tilgang til gjennom den libanesiske menneskerettighetsaktivisten Wadih Al-Asmar, har libanesiske tjenestemenn gjentatte ganger blitt advart om den «ekstreme faren» ved å oppbevare dette materialet i en container på havnen i Beirut.

Sjefen for landets tollvesen, Badri Daher, skal ifølge disse dokumentene ha bedt om at materialet ble fjernet fra havnen hele fire ganger; i 2014, 2015, 2016 og 2017.

Nyhetsbyrået AP skriver at de foreløpig ikke har klart å verifisere om disse dokumentene er ekte, men skriver at libanesiske myndigheter nå har beordret at dette skal etterforskes.

Tollsjefen Badri Daher bekrefter overfor den lokale TV-kanalen LBC at han har sendt slike brev til retten, og sier at han mente det var hans plikt å advare myndighetene om den potensielle faren.

Libanons nåværende statsminister Hassan Diab har lovet full etterforskning av eksplosjonene

– Tirsdagens dødelige katastrofe i Beirut kommer ikke til å passere uten at noen stilles til ansvar, sa han tirsdag kveld, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

I kjølvannet av eksplosjonene er søkelyset også blitt rettet mot de mange våpendepotene den militante bevegelsen Hizbollah rår over i Libanon.

– Folk er rasende etter den ufattelige tragedien som skjedde tirsdag. Vreden går i hovedsak ut over Hizbollah, og i tillegg den gjennomkorrupte regjeringen. Men som i praksis kontrolleres av Hizbollah, sa land-analytiker og Libanon-ekspert, Kai Kverme til VG onsdag.

