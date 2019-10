I SYRIA: Den norske kvinnen (29) og hennes barn på to og fire år befinner seg i leiren Al-Hol i Syria. Her blir de filmet rett etter at de slapp ut fra den siste IS-bastionen, Baghouz, i begynnelsen av mars. Foto: FREE BURMA RANGERS

Norsk IS-kvinne søker om å bli arrestert: – Situasjonen er ubeskrivelig alvorlig og akutt

Moren til den syke, norske 4-åringen som sitter internert i al-Hol leiren vil nå søke tingretten om å bli pågrepet. Gjennom sin advokat ber hun om norsk hjelp umiddelbart.

Kvinnen ble tirsdag denne uken formelt siktet av PST for deltagelse i en terrororganisasjon.

Til tross for siktelsen sa PST da at de ikke har planer om å be om utlevering av kvinnen på nåværende tidspunkt.

Kvinnens advokat Nils Christian Nordhus bekrefter at de nå vil søke tingretten om å pågripe hans klient.

Det var NRK som omtalte saken først.

Nordhus snakket på telefon med kvinnen i 21-tiden onsdag kveld, og sier at kvinnen beskriver situasjonen i leiren som mer spent enn for bare noen dager siden.

– Hun sier at de har hørt fly og helikoptre som har fløyet over leiren, sier Nordhus til VG.

– Hun er redd

Kvinnen gjentok onsdag kveld at hun forstår konsekvensene av å bli satt i fengsel.

– Situasjonen er ubeskrivelig alvorlig og akutt for henne og barna. Hun sier at fireåringen fortsatt har diaré. Hun ber Norge evakuere henne og barna nå. Hun ber om norsk hjelp umiddelbart.

Nordhus sier kvinnen mener situasjonen fort kan utvikle seg til noe helt ukontrollerbart:

– Hun sier det raskt kan være for sent å hente dem. Hun er redd. Begge barna er syke. Særlig fireåringen er alvorlig syk. Han har diaré, og har ikke fått helsehjelp siden før 2. oktober, sier Nordhus.

ADVOKAT: Nils Christian Nordhus snakket med kvinnen onsdag kveld, og sier hun bønnfaller om at Norge evakuerer henne og barna fra Syria. Foto: Frode Hansen

– Tar Kallmyrs uttalelse på alvor

Nordhus sier at de fastholder at det er regjeringen som må løse dette sakskomplekset fordi spørsmålet om å evakuere kvinner og barn fra krig er et spørsmål om utenrikspolitikk.

– Men, likevel har vi merket oss justisminister Jøran Kallmyrs henvisning til det at hvis påtalemyndigheten gir uttrykk for at de vil ha noen av disse hjem for straffeforfølgelse, vil saken stille seg annerledes for regjeringen. Vi mener det er et uttrykk for ansvarsfraskrivelse, men tar uttalelsene på alvor og det er bakgrunnen for at hun ber om tingrettens beslutning om pågripelse av henne, sier Nordhus

Nordhus viser til denne kronikken i VG, og sier de vil levere søknaden om pågripelse til tingretten allerede i kveld».

– Hun er interessert i å få oppklart egen straffesak. Hun vil er også innforstått med at straffeforfølgelsen i Norge vil gå sin gang uansett. Det som er aller viktigst for henne nå er å redde livet til barna hennes. Om det betyr at hun må i fengsel, så er hun villig til det, sier Nordhus.

– Ikke nødvendig

Nordhus mener beslutning om pågripelse vil kunne forplikte påtalemyndigheten til å fremsette en begjæring om utlevering.

– Det er vårt utgangspunkt at det ikke er nødvendig å be om utlevering av en kvinne som ber om å bli evakuert. Men når regjeringen i sin ansvarsfraskrivelse legger opp til det, tar vi det på alvor og vil forsøke også det.

Kvinnen har også i et langt intervju med VG sagt at hun er klar til å la seg varetektsfengsle dersom hun blir hentet hjem til Norge sammen med sin syke sønn.

– Jeg er fullt klar over at jeg risikerer en fengselsstraff, og jeg vil samarbeide med PST. Jeg kom hit til Syria to og et halvt år før Kalifatet ble dannet, jeg har vært med under hele Kalifatet, og sitter fortsatt i Syria. Jeg har jo sett mye, så via avhørene vil jeg prøve å hjelpe PST, slik at ikke noen andre gjør de samme feilene, sa den norsk-pakistanske 29-åringen til VG.

Publisert: 09.10.19 kl. 22:05







