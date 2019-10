Stortinget sier nei til å hente hjem syk fireåring og IS-kvinne

IS-kvinnen og hennes alvorlig syke sønn sitter internert i al-Hol leiren i Syria. Et overveldende flertall i Stortinget sier nei til å hente dem hjem sammen.

Det var MDG som hadde fremmet forslag om at regjeringen rasket mulig burde hente den norske fireåringen i al-Hol. Men ikke alene. De presiserte at også hans tre år gamle søster og den IS-tilknyttede moren burde hentes til Norge.

Det fikk ikke flertall i Stortinget. Faktisk var det bare 9 som stemte for, representantene fra SV, Rødt og MDG. Hele 92 stemte imot – Sp, KrF, Ap, Høyre, Frp og Venstre.

– Vi tar ikke saksbehandlingen av enkeltsaker i Stortinget, og derfor kan vi ikke stemme for dette forslaget. Men det jobbes kontinuerlig med å skaffe denne fireåringen legebehandling, sier parlamentarisk Trond Helleland i Høyre til VG.

På tilskuerbenken satt guttens bestefar:

REDDE: Bestefaren forteller at datteren er redd, spesielt etter uroligheten og drapet i leiren den siste uken. Foto: Frode Hansen

– Jeg er redd politikerne ikke forstår alvoret i situasjonen. At gutten er dødssyk og at han kan dø når som helst. Vi har ikke mye tid, sa bestefaren til VG før voteringen.

Fireåringen ble født i Syria, men da altså av to personer med norsk statsborgerskap.

Syv år i Syria

Moren er en 29 år gammel kvinne med norsk-pakistansk bakgrunn, som var gift med den fremtredende IS-krigeren Bastian Vasquez. Hun dro til Syria i slutten av 2012.

Vasquez, som også var gift med en annen norsk IS-kvinne, er antatt drept i 2015. Guttens far er altså antatt omkommet.

Den 29 år gamle moren overlevde kaoset da terrorkalifatet falt, og endte så opp i al-Hol leiren med barna. Hun vil ikke sende dem til Norge uten henne:

I SYRIA: Den norske kvinnen (29) og hennes barn på to og fire år befinner seg i leiren Al-Hol i Syria. Her blir de filmet rett etter at de slapp ut fra den siste IS-bastionen, Baghouz, i begynnelsen av mars. Foto: 2019 FREE BURMA RANGERS

Fikk ikke Ap-støtte

Arbeiderpartiet gikk imot MDGs forslag.

– Vi fremmet et forslag vi fikk et enstemmig vedtak for, om at vi vil ha en redegjørelse fra regjeringen om situasjonen. Det er regjeringen som sitter med detaljkunnskapen om situasjon i leiren og regionen. Og kan orientere om de bestrebelser vi forutsetter at de gjør for å få norske barn hjem, sier Støre til VG.

– Bestefar sier at gutten kan dø når som helst.

– Ap mener at Norge bør bidra til å få norske barn hjem. Og forstår at det kan haste. Vi er skeptiske til å drøfte enkeltsituasjoner i offentligheten da det kan gjøre dem utsatte der de nå oppholder seg, sier Støre.

Egentlig krevde de redegjørelse innen 11. oktober, men Ap trakk så datokravet.

SØSKEN: Da dette bildet ble tatt for noen uker siden, veide den tre år gamle jenta mer enn sin nesten to år eldre bror. Foto: Privat

– Det er skremmende

VG har denne uken vært inne i al-Hol leiren. Mandag ble en kvinne brutalt drept inne i leiren etter å ha blitt dømt til døden i en provisorisk sharia-rettssal. Det skjedde i den internasjonale delen av leiren, hvor den norske kvinnen og sønnen befinner seg.

FAKTA: AL-HOL LEIREN ** Al-Hol leiren ligger i et område som kontrolleres av den kurdiskdominerte SDF-militsen i Syria, nær grensen til Irak. ** Over 70.000 mennesker bor i leiren. IS-medlemmer holdes internert. 4 norske kvinner og fem norske barn holdes i al-Hol. ** Én norsk kvinne med ett barn holdes i Roj-leiren.

Personer fra antiterror-etterretningen opplyste til VG at hverken politi vakter eller antiterrorstyrken nå går inn i området med disse kvinnene nå, fordi det er for utrygt.

– Jeg er i kontakt med min datter nærmest daglig. Hun forteller at de er veldig redde, på grunn av situasjonen som er der nå. Det er veldig skremmende, sier bestefaren.

Det er totalt fem kvinner med norsk statsborgerskap i leire i Syria. Fire av dem sitter i al-Hol-leiren. Kvinnene har til sammen seks barn.

