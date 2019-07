VAR ETTERLYST: En kvinne og en mann ble etterlyst av politiet etter at en is-video gikk viralt. Foto: Politiet

Har identifisert kvinnen som slikket is i butikk

Kvinnen som slikket en boks med is og satt den tilbake i fryseren igjen, er mindreårig, opplyser politiet i Texas.

Oppdatert nå nettopp







Det skriver CBS News.

En video fra 28. juni viser kvinnen ta ut en boks med is og slikke på den, før hun setter den tilbake i fryseren igjen. Videoen har gått viralt på sosiale medier og har mange millioner visninger.

Kvinnen og mannen som filmet ble etterlyst av politiet som følge av hendelsen, som fant sted i en Walmart-butikk i Texas.

Fredag opplyser politiet i byen Lufkin at de har identifisert og snakket med den mistenkte kvinnen, som er fra San Antonio-området. De kommer ikke til å frigjøre navnet hennes fordi hun er mindreårig, skriver CBS News.

Risikerte 20 års fengsel

Før politiet ble kjent med at kvinnen var mindreårig, planla de å arrestere og sikte henne. Ifølge CBS News er strafferammen på mellom to og 20 år i fengsel.

Saken blir nå overført til departementet for ungdomskriminalitet i Texas, opplyser Jessica Pebsworth i politiet, skriver kanalen.

Takker for hjelpen

I en uttalelse fredag takker Blue Bell, selskapet bak den omtalte isboksen, for hjelpen de har fått i denne saken.

De skriver videre at matsikkerhet har topp prioritet hos selskapet, og at de jobber hardt for å tilby et trygt produkt.

– Vi klarte å finne ut hvor videoen var filmet, og føler oss trygge på at vi har funnet isboksen det er snakk om. For å være helt sikre har vi fjernet alle boksene av den type is som videoen viser fra den aktuelle fryseren, har de tidligere uttalt, ifølge CBS News.

Publisert: 06.07.19 kl. 02:30 Oppdatert: 06.07.19 kl. 02:43