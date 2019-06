Foto: AFP/NTB scanpix

Mueller vil forklare seg i åpen høring

17. juli vil spesialetterforsker Robert Mueller forklare seg i en åpen høring i kongressen.

Det bekreftes i en felles pressemelding fra etterretningskomiteen og justiskomiteen i Representantenes hus.

– Amerikanerne fortjener å høre direkte fra deg om etterforskningen, står det i pressemeldingen.

Mueller leverte i mars sin rapport etter to års etterforskning av president Donald Trump og Russland.

– Dersom vi hadde vært sikre på at presidenten ikke hadde brutt loven, ville vi ha sagt det. Vi kom derimot ikke til en konklusjon om hvorvidt presidenten begikk et lovbrudd, sa Mueller da han uttale seg om rapporten i slutten av mai.

Trump påstår at rapporten frikjenner ham, men i det som ikke er sensurert i det 448 sider lange dokumentet, heter det bare at Mueller ikke fant bevis for en kriminell sammensvergelse mellom Trumps kampanje og Russland.

Rapportens del om såkalt obstruksjon inneholder derimot en rekke konkrete eksempler på hvordan presidenten faktisk gjorde dette, blant annet da han ringte hjem til sin sjefsadvokat Don McGahn og instruerte han om å fjerne Mueller.

– De kan gjøre hva de vil i Representantenes hus, for jeg tror dette vil slå tilbake på demokratene, sier Lindsay Graham, leder i Senatets justiskomité, til Fox News.

Graham har tidligere sagt at for ham er denne saken død. Han mener at Muellers rapport frikjenner Trump, selv om han også har sagt at han ikke har lest hele.

– Det var ingen sammensvergelse. Det var det hele det greiene her startet med, sier Graham.

– Denne presidenten gjorde ingenting for å stanse Mueller fra å finne sannheten, hevder Graham, en nær støttespiller av Trump i Kongressen.

