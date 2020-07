Dødstallet stiger etter gruvelykken i Myanmar

Minst 162 mennesker har så langt mistet livet etter et jordskred ved en jadegruve nord i Myanmar.

Sent torsdag hadde redningsarbeidere hentet fram 162 døde etter at store mengder gruveslam raste ut i en innsjø og begravde gruvearbeidere i gjørme og vann. Ifølge brannvesenet fortsetter søket etter arbeidere fredag, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Den statlige kinesiske TV-kanalen CGTN meldte natt til torsdag at minst 30 mennesker hadde omkommet i en gruveulykke i Myanmar, og at det var rundt 200 mennesker fanget i jordmassene ved gruven, som ligger i Hpakan nord i Myanmar.

Ifølge redningstjenesten var det et jordskred utløst av kraftig nedbør som forårsaket ulykken, der store mengder jord og leire rev med seg deler av gruva, melder NTB.

– Gruvearbeiderne ble kvalt av en bølge av leire, sier en talsmann for Myanmars brann- og redningstjeneste, ifølge NTB/AFP.

– En 304 meter høy klippe kollapset og begravde folk på jakt etter jadesteiner, forteller en lokal redningsarbeider ifølge nyhetsbyrået Xinhua.

Hendelsen fant sted ved 06:30-tiden lokal tid, som er klokken 02:30 norsk tid.

En omfattende redningsaksjon ble satt i gang, men måtte avbrytes på grunn av kraftig regn og fare for nye ras.

Sky News melder uttalelsen til en gruvearbeider som så en haug med ustabile avgangsmasser før han hørte folk rope «løp!».

– Alle som var i bunnen av bakken forsvant i løpet av et minutt. Hjertet mitt er tomt. Jeg har fortsatt gåsehud. Folk satt fast i gjørmen og ropte på hjelp, men det var ingen som kunne hjelpe dem, sier gruvearbeideren.

STOR INNGRIPEN: En gruvearbeider står på kanten til et dagbrudd i Hpakan, nord i Myanmar. Foto: NYEIN CHAN NAING / EPA

Et stort problem

Avgangsmasser er avfall fra gruvedrift, og er det som er igjen etter at stoffet man er på jakt etter er utvinnet.

Frontier Myanmar skriver at det er disse haugene med avgangsmasser som blir liggende igjen i dagbrudd som ofte står for jordskred.

Det statlige Myanma Gems Enterprise har annonsert torsdag at de vil stanse all gruvedrift i området i tre måneder under regnsesongen. Driftstansen trer i kraft i juli, skriver nyhetsbyrået Xinhua.

– Det er farlig å utføre gruvearbeid i områdene der, da det vil være mye nedbør under regnsesongen, sier U Min Thi, fungerende direktør av Myanma Gems Enterprise til nyhetsbyrået.

Titusenvis av unge i Myanmar reiser til Hkapan, kjent som Jadelandet, i håp om å komme seg ut av fattigdom. I stedet ender mange opp avhengige av heroin, ifølge EPA.

I fjor raste et jordskred ned en åsside i landsbyen Thae Pyar Kone og tok med seg 16 boliger og et kloster. Minst 22 døde og over 40 ble skadet i raset.

I 2015 døde over 90 personer i et jordskred i området. Det skredet gikk også i nærheten av en jadegruve.

Torsdagens ulykke er den mest dødelige som har rammet bransjen, ifølge NTB/AFP.

Selges for store summer

Myanmar er verdens største utvinner av den grønne steinen jade, ifølge BBC. Jade brukes ofte som smykkesten, og den myanmarske jadehandelen er verdt mer enn 30 milliarder dollar.

Kontroll over de store inntektene jadeutvinningen i Hkpan i Kachin har forårsaket voldelige konflikter mellom hæren i Myanmar og Kachin Independence Army i nesten 60 år, melder The Guardian.

