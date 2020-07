MINNEPLASS: På en gate i Harlem er et minnesmerke for George Floyd, som ble drept under en pågripelse i Minneapolis. Foto: Thomas Nilsson / VG

Flere detaljer fra George Floyd-drapet: «De dreper meg»

En av de involverte politibetjentene i pågripelsen av George Flyod ønsker nå å slippe anklagene. Han mener han ikke var skyld i drapet.

Den 25. mai døde George Floyd etter politimannen Derek Chuvin knelte på nakken hans.

Dette politiangrepet førte til store demonstrasjoner og opptøyer mot politivold mot svarte i USA og i flere andre land, blant annet Norge. Politimannen ble senere pågrepet og siktet for uaktsomt drap på Floyd.

Chuvin ble senere siktet for forsettlig drap, mens tre andre politibetjenter ble siktet for medvirkning til forsettlig drap.

I løpet av hendelsen, som tok syv minutter og 46 sekunder, har det blitt kjent at Floyd flere ganger sa at han ikke fikk puste. Han sluttet etter hvert også å snakke og bevege seg.

Nå viser en ny transkribering av en video fra politimannen Thomas Lanes kroppskamera, at Floyd sa «De dreper meg. De dreper meg», skriver New York Times.

Det kommer også frem at han sa at han ikke får puste over 20 ganger.

Grunnen til at videoen først kommer frem nå, er at den sparkende politibetjenten Lane ønsker å få en dommer til å kaste siktelsen om at han hjalp og medvirket til drapet på Floyd.

Både Lane og de to andre politibetjentene som var til stede under pågripelsen risikerer opp mot 40 år i fengsel.

I innsendingen til retten kom det 82 sider med transkribering av det som skjedde foran kroppskamera, i tillegg til 60 sider med et transkribert intervju med Lane selv.

I dette intervjue svarer blant annet Lane at han kanskje følte noe var i ferd med å skje, på spørsmål om han følte Floyd var i en medisinsk nødssituasjon.

I dokumentene som ble sendt inn til retten står det også at Floyd allerede før han var på bakken sa at han var klaustrofobisk og ikke fikk puste, mens betjentene prøve å få han inn i bilen.

Senere, mens Chuvin holdt Floyd i bakken, skal Lane ha spurt om de kunne snu Floyd over på siden.

«Nei, han blir der vi har ham», svarer Chuvin ifølge avskrivningen.

Da Lane skal ha sagt at han fryktet Floyd hadde var i en medisinsk nødssituasjon skal Chuvin ha svart «vel det er grunnen til at vi har en ambulanse på vei hit».

Lane holdt selv beina til Floyd nede mens Chuvin knelte på ham. Han mener på tross av dette at han ikke har noen skyld i George Floyds død.

