PRESIDENT: Donald Trump på vei inn til 4. juli-markeringen ved Mount Rushmore i Sør-Dakota. Foto: SAUL LOEB / AFP

Trump på 4. juli-markering: Lover nye monumenter

Da president Donald Trump entret scenen til tonene av «God Bless The USA», foran flere tusen tilskuere, lovet han å straffe de som river ned statuer og monumenter. Samtidig lovet han å bygge nye.

Rundt 7500 tilskuere fikk plass under 4. juli-markeringen ved Mount Rushmore. Ifølge guvernør i Sør-Dakota, Kristi Noem, registrerte over 100.000 seg til arrangementet de første to dagene etter at det ble kjent.

– Det finnes ikke noe bedre sted å feire USAs frigjøringsdag enn under dette fantastiske, utrolige og majestetiske monumentet av de største amerikanerne som noen gang har levd, sier Trump under fjellmonumentet av de fire tidligere presidentene George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt og Abraham Lincoln.

– Jeg er her som president og kan si til USA og resten av verden at dette monumentet aldri skal bli skjendet. Disse heltene skal aldri bli vanæret. Deres arv vil aldri bli ødelagt. Deres bragder vil aldri bli glemt. Mount Rushmore vil stå i evighet, fortsatt Trump.

– Minst ti års fengsel

Videre advarte Trump mot det han mener er en «venstreorienterte kulturrevolusjon», som han mener «truer det amerikanske politiske systemet».

– Sinte grupper prøver å rive ned statuer av grunnleggerne av landet vårt, ødelegge våre minnesmerker og slippe løs en bølge av voldelig kriminalitet i byene våre, sa han.

Trump lovet videre å straffe all som vandaliserer og ødelegger statuer og minnesmerker hardt. Han fortalte at han har bedt om beskyttelse av monumenter og statuer.

– Folk som skader eller ødelegger føderale statuer eller monumenter vil få minst ti år i fengsel. Åpenbart gjelder det også flotte Mount Rushmore, sa Trump.

Presidenten anklaget demonstranter som har krevd en slutt på rasediskriminering, for å ha deltatt i en «nådeløs kampanje for å viske ut vår historie».

– Dette er en bevegelse som åpent angriper arven etter alle personene på Mount Rushmore, sa Trump.

Han anklaget venstresiden i amerikansk politikk for å ville «sverte våre helter, utslette våre verdier og indoktrinere våre barn».

Signerte ny presidentordre

Trump fortalte også at han har signert en ny presidentordre for å bygge og gjenreise monumenter av amerikanske helter.

«Fortiden risikerer alltid å bli glemt, derfor vil det alltid være behov for monumenter for å hedre fortiden», står det i presidentordren.

Samtidig opprettes det en gruppe som skal jobbe med nye og gjenreisingen av statuer og monumenter. Det skal jobbes med å etablere en ny park med navnet National Garden of American Heros.

Innen 60 dager ønsker Trump forslag på hvor parken skal bygges.

Smitterekord

Samtidig som Trump talte foran flere tusen fremmøtte i Sør-Dakota ble det registrert ny smitterekord for et døgn i USA.

Ifølge New York Times ble det registrert drøyt 55.000 nye smittetilfeller 2. juli, John Hopkins og nyhetsbyrået Reuters begge opererer med drøyt 53.500 for 2. juli.

VGs coronaspesial viser at over 2,78 millioner amerikanere er bekreftet smittet, og over 129.000 døde.

Den kraftige smitteøkningen sees i sammenheng med den nasjonale høytidsdagen Memorial Day 25. mai, da innbyggere i delstater uten strenge smittevernregler samlet seg for å feire. Samtidig som tusenvis av amerikanere de siste ukene har tatt til gatene for å demonstrere mot politivold og rasisme.

Helsemyndighetene i flere delstater uttrykker nå stor bekymring for dagens 4. juli-feiring, skriver New York Times.

Demonstranter blokkerte veien

Om lag 15 demonstranter er pågrepet for å ha blokkert veien til Mount Rushmore-monumentet i forkant av Donald Trumps 4. juli-tale og patriotisk fyrverkeri.

Mer enn hundre demonstranter, mange av dem tilhørende urbefolkning i området, hadde stilt seg opp langs veien fra Keystone i Sør-Dakota til monumentet. Der sto de i stekende hete og med plakater i hendene med påskrift som «Du har stjålet vårt land» og «Avskaff hvit dominans».

Demonstrantene barrikaderte veien med biler, og politiet og nasjonalgarden grep inn for å flytte dem. Det ble også brukt pepperspray mot demonstrantene.

Politiet brukte til slutt bergingsbiler for å fjerne bilene, og demonstrantene fikk 30 minutter på seg til å forlate området. Alle bortsett fra en gruppe på om lag 15 personer gjorde det.

