SMITTET: Jair Bolsonaro har blitt kritisert for hvordan han har håndtert coronaviruset. Tirsdag er han selv bekreftet smittet. Foto: Adriano Machado / X02151

Brasils president med positiv coronatest

Brasils president Jair Bolsanaro har testet positivt for covid-19.

Presidenten har over lengre tid forsøkt å dysse ned alvoret rundt coronaepidemien i landet. Han har blant annet påstått at viruset er «som en liten forkjølelse» og nektet å offentliggjøre antall smittede i landet.

Tirsdag har han altså bekreftet at han er smittet av viruset, i et intervju med brasilianske CNN. Til kanalen forteller han at han begynte å føle seg dårlig allerede på søndag.

Ifølge VGs Corona-spesial, er Brasil et av landene i Sør-Amerika som er hardest rammet av pandemien. Landet har 7. juli registrert over 1,6 millioner dødsfall, og mer enn 30 døde per 100.000 innbygger.

I juni sluttet Brasil å offentliggjøre detaljerte corona-tall. Presidenten mente at statistikken ikke reflekterte den nåværende situasjonen i landet.

Kort tid etter dukket nettsiden oppe igjen, men den detaljerte oversikten for landet var borte.

Helsemyndighetene vil fremover kun opplyse om smittetilfeller og dødsfall de seneste 24 timene, og ikke lenger gi en så detaljert oversikt som de tidligere har gjort og som fleste land gjør i dag.

Ville trekke Brasil ut av WHO

Presidenten har vært sterkt imot sentrale smitteverntiltak som innebærer at folk holder seg hjemme for å hindre spredning, selv om smittetallene i landet øker.

Han har tidligere truet med å trekke Brasil ut av Verdens helseorganisasjon (WHO) dersom den fortsatte å være en «politisk organisasjon».

– Jeg sier det nå, USA forlot WHO, og vi ser på muligheten for å gjøre det i fremtiden. Enten må WHO jobbe uten ideologiske fordommer, ellers forlater vi også organisasjonen, sa den svært høyreorienterte lederen til journalister utenfor presidentpalasset

Bolsonaro har flere ganger omtalt covid-19 som «en liten forkjølelse» og har også ved en rekke anledninger tidligere brutt retningslinjer og coronatiltak ved å opptre i offentligheten.

– Jeg er her fordi jeg tror på dere, og dere er her fordi dere tror på Brasil, sa en hostende president da han i april talte fra en varebil.

Publisert: 07.07.20 kl. 17:34

