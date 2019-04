FUNNET DØD: Fem år gamle Andrew «AJ» Freund. Foto: AP

Savnet 5-åring funnet død: Foreldrene siktet for drap

Fem år gamle Andrew «AJ» Freund hadde vært savnet i seks dager da politiet onsdag gravde opp levningene de mener tilhører ham.

Oppdatert nå nettopp







– Jeg håper dere kan finne en slags trøst i at AJ ikke lenger lider, og at hans drapsmenn vil bli brakt for retten.

Det sa politisjef i Crystal Lake i Illinois James Black under en pressekonferanse onsdag, da han meldte at de hadde funnet levningene etter fem år gamle Andrew «AJ» Freund.

Den lille gutten ble meldt savnet av foreldrene sine torsdag i forrige uke, skriver AP. De sa til politiet at de ikke hadde sett ham siden han la seg kvelden før, men flere forhold gjorde at politiet raskt mistenkte at det dreide seg om noe annet enn kidnapping.

PÅGREPET: Joann Cunningham og Andrew Freund er pågrepet etter at deres fem år gamle sønn er funnet død. Foto: Politiet i Crystal Lake/REUTERS

Politiet valgte å pågripe foreldrene etter å ha gjort undersøkelser av mobiltelefonene deres.

Natt til onsdag satt de i lange avhør, hvor de ga informasjon som førte til at politiet onsdag klarte å finne levningene etter gutten, etter å ha søkt i seks dager.

Han ble funnet innpakket i plast i Woodstock, rundt 50 kilometer fra familiens hjem, forteller politisjefen.

Nå er begge foreldrene siktet for drap.

Et tøft liv

AJ skal ha hatt det svært vanskelig i løpet av sitt korte liv. Han ble født med opiater i kroppen i 2013, og det lokale barnevernet Illinois Department of Children and Family Services (DCFS) skal ha vært i kontakt med familien siden den gang.

Chicago Sun Times skriver at gutten levde under uverdige forhold og at huset var fullt av skitt og ekskrementer fra dyr. Politiet skal ha vært svært bekymret for forholdene i hjemmet siden september i fjor, og har besøkt familien flere ganger etter ulike bekymringsmeldinger.

arrow-left







arrow-right expand-left LEGGER NED BAMSER: Etter at fem år gamle AJ ble funnet død, begynte bamser og hilsener og dukke opp utenfor huset til den fem år gamle gutten.

På pressekonferansen onsdag var de tydelig preget, skriver Washington Post.

– Vi vet at du er tilfreds med å leke på himmelens lekeplass, og vi er glade for at du ikke lenger trenger å lide, sa politisjef Black mens han så opp i taket, ifølge avisen.

VG+: Låste barna inne i hundebur

– Systemet fungerte ikke

Dødsfallet har fått flere til å stille spørsmål ved om delstaten klarer å ta tilstrekkelig vare på barn som har det vanskelig. Blant annet har demokraten Julie Morrison, som sitter i senatet i Illinois, ønsket seg en gjennomgang av DCFS.

arrow-left

arrow-right expand-left Politisjef James Black annonserte onsdag at de hadde funnet levningene til den fem år gamle gutten i Crystal Lake.

– Som med mange andre dødsfall ser det ut til at systemet som er designet for å beskytte barna i Illinois ikke fungerte i AJ Freunds tilfelle, sier hun.

Direktøren i DCFS, Marc Smith, sier til nyhetsbyrået AP at de vil gå gjennom all kontakten de har hatt med AJs familie for å prøve å finne ut av hva de har gjort feil.

Politiet vet foreløpig ikke hva gutten døde av, og de opplyser til Reuters at han skal obduseres.

Både Reuters og AP har vært i kontakt med foreldrenes forsvarere, men har ikke lyktes å få noen kommentar.

Publisert: 25.04.19 kl. 04:44 Oppdatert: 25.04.19 kl. 04:55