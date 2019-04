Hevder Sri Lanka-terror var hevn for moskéangrep

Sri Lankas forsvarsminister sier at den foreløpige etterforskningen viser at terrorangrepet var hevn for angrepet på to moskeer på New Zealand.

NTB

Oppdatert nå nettopp







– Den foreløpige etterforskningen viser at det som skjedde på Sri Lanka søndag var hevn for angrepet mot muslimer i Christchurch, sa forsvarsminister Ruwan Wijewardene til nasjonalforsamlingen i Colombo tirsdag.

Bakgrunn: Dette vet vi om terrorangrepene

The Guardian skriver at bakgrunnen blant annet er et etterretningsnotat som har sirkulert i regjeringen i ukene før angrepet. Der står det angivelig at en av de mistenkte selvmordsbomberne skal ha startet å legge ut «ekstremistisk innhold» i sosiale medier i etterkant av moskéterroren på New Zealand, hvor 50 personer ble drept for fem uker siden.

Samtidig påpeker den britiske avisen at flere terrorforskere mener forberedelsene til Sri Lanka-terroren må ha tatt flere måneder.

Bestemoren som mistet alt: I denne familien ble syv drept

Dødstallet etter søndagens angrep mot tre kirker og tre hoteller har nå steget til 321. Minst 31 utenlandske statsborgere var blant ofrene, blant dem tre av de fire barna til Danmarks rikeste mann, milliardæren Anders Holch Povlsen. Rundt 500 ble såret.

Ifølge etterforskningen sto syv selvmordsbombere bak de seks koordinerte angrepene. Myndighetene mener den lokale islamistgruppen National Thowheeth Jama'ath (NTJ) står bak og gransker om gruppen fikk hjelp fra utlandet. Ifølge Reuters mistenker myndighetene også at ytterligere én lokal islamistgruppe står bak angrepene.

Publisert: 23.04.19 kl. 10:43 Oppdatert: 23.04.19 kl. 11:02