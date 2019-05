NY DRONNING: Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya er Thailands nye dronning. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Thailands konge gifter seg før kroningen

Kong Maha Vajiralongkorn (66) har giftet seg med en tidligere flyvertinne, noe som først ble kjent få dager før han skal krones.

NTB-DPA-AFP

Ifølge en offisiell kunngjøring fra hoffet falt valget på 40 år gamle Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya, som i flere år har hatt et nært forhold til kongen.

Den tidligere flyvertinnen i Thai Airways fikk jobb i avdøde kong Bhumibols livgarde i 2013. Etter at kongen døde i 2016 og sønnen overtok tronen, ble hun forfremmet til general. Året etter ble hun også utnevnt til stedfortredende kommandør for kongens livvakt.

Observatører og utenlandske medier har lenge spekulert på om det var et romantisk forhold mellom de to, som skal ha møtt hverandre på en flytur. Onsdag kom den offisielle bekreftelsen fra hoffet om at de har inngått ekteskap, men det er ikke kjent når dette skjedde.

Kong Maha Vajiralongkorn levde i mange år et heller utsvevende liv i Europa, preget av fester, kvinnelige bekjentskaper og skandaler. Han har tidligere vært gift med tre andre kvinner og han har i alt sju barn.

Publisert: 02.05.19 kl. 00:40