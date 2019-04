EVAKUERT: Flere skoler i Denver-området ble onsdag evakuert mens politiet jaktet på kvinnen. Foto: CHET STRANGE / AFP

FBI-ettersøkt kvinne er død

Den ettersøkte 18 år gamle amerikanske kvinnen er død, bekrefter FBI. Ifølge politiet skal hun ha vært besatt av Columbine-massakren.

FBI har tidligere beskrevet kvinnen som «ekstremt farlig».

Lørdag er det 20 år siden to tenåringsgutter drepte tolv klassekamerater og en lærer før de tok sine egne liv. 18-åringen har av politiet blitt betegnet som «ekstremt farlig», og de har tidligere opplyst at hun var bevæpnet.

Politiet har jaktet på kvinnen i to dager. Onsdag kveld norsk tid meldte flere amerikanske medier at kvinnen er funnet død. Like etter klokken 19.30 bekrefter FBI opplysningene.

Sheriff Jeff Shrader opplyser til nyhetsbyrået Ap at kvinnen trolig tok sitt eget liv.

CBS News skal kvinnen ha blitt funnet ved Mount Evans i Colorado. De melder om stort politioppbud på stedet.

FBI Denver opplyser at trusselsituasjonen er over. Omstendighetene rundt dødsfallet er heller ikke kjent.

Ingen konkrete trusler

Kvinnen skal ha ankommet Denver fra Miami mandag kveld lokal tid, melder AP . Kort tid etter ankomst skal hun ha gått til innkjøp av en pumpehagle og ammunisjon.

Onsdag satte politiet Columbine og 21 andre skoler i Denver-området under såkalt lockout, som betyr at de vil passe nøye på hvem som går inn og ut av skolene.

Ifølge politiet har ikke kvinnen kommet med spesifikke trusler mot én skole, men de fryktet likevel at det kunne være en overhengende trussel.

– Vi fikk beskjed om en potensiell trussel fra FBI i Miami i dag morges. Vi identifiserte kvinnen, som har kommet med en del bekymringsverdige uttalelser tidligere, og skal ha vist tegn på at hun er besatt av hendelsen på Columbine, sa Dean Phillips i FBI på en pressekonferanse onsdag morgen norsk tid.

Publisert: 17.04.19 kl. 19:32 Oppdatert: 17.04.19 kl. 20:04