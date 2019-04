PRESIDENT: Vladimir Putin er Russlands øverste leder. Foto: Gisle Oddstad/VG

Putins talsmann: Putin vil avgjøre benådning av Frode Berg

Det er den russiske presidenten selv som vil avgjøre om den spiondømte nordmannen blir benådet, opplyser Vladimir Putins talsmann.

– Dersom en slik søknad blir sendt inn, og går gjennom alle steg, vil vi vente på statsoverhodet for å ta en beslutning, sier Dimitri Peskov, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS.

Peskov, som er president Putins talsmann, legger til at det ikke er noen særskilte restriksjoner knyttet til Frode Bergs sak.

Talsmannen forklarer at ifølge russisk lovgivning må en søknad om benådning først gå gjennom lokale og regionale myndigheter før den blir sendt til Kremlin. Først når den kommer dit vil statsoverhodet, altså president Putin, ta en avgjørelse.

Dømt til 14 års fengsel

Tirsdag ble Frode Berg (63) dømt for spionasje av en domstol i Moskva. Straffen ble satt til 14 år i en russisk fengselskoloni, som du kan se av videoen under.

Hans advokater, nordmannen Brynjulf Risnes og russeren Ilja Novikov, håper å unngå at det skjer.

Spionutveksling, eller soningsoverføring kan være muligheter, men Risnes og Novikovs største håp virker å være nettopp benådning.

– Frode Berg er klar til å be om benådning. Vi må avvente at dommen blir rettskraftig, men allerede tidlig i mai er det mulig å søke om benådning fra presidenten, sa Novikov til VG etter at dommen falt i går.

– Vi vet at et antall utenlandske spioner, dømt i russisk rett, har blitt benådet på grunn av diplomatiske overenskomster, la han til.

Bergs norske advokat, Brynjulf Risnes sier i dette TV-intervjuet at dommen ikke er en katastrofe:

Godt tegn

Den russiske advokaten mener det er et godt tegn at Putin i forkant av forrige ukes møte med Erna Solberg kommenterte saken. Han sa da at benådning var noe man først kunne snakke om etter at Berg hadde fått sin dom. Den har han nå fått.

Novikov er optimist:

– Jeg ser ingen grunn til at Russland vil fylle opp sine fengsler med en eldre, norsk grenseoffiser. Hvis de ville statuere et eksempel, så har de allerede klart det. Det er ingen god grunn til å holde Berg fengslet her.

Brynjulf Risnes snakket også om det politiske spillet:

– En benådning fra presidenten er nøkkelen til løslatelse, i hvert fall fra et formelt standpunkt, og det vil kreve en politisk forståelse om at benådning er mulig. Jeg er ikke politiker, men jeg håper politiske samtaler har vært ført og i hvert fall lagt et grunnlag for at søknad om benådning ikke er bortkastet, sa Risnes, som tror norske myndigheter gjør det de kan gjøre for å få dette til.

Publisert: 17.04.19 kl. 13:09