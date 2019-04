Kilder til CNN: Tror brannen startet ved spiret

Etterforskere skal ha funnet ut at Notre-Dame-brannen sannsynligvis startet mot midten av taket i katedralen.

Det vil si at den tragiske brannen startet like ved spiret, som kollapset i flammehavet.

Opplysningene kommer fra politikilde CNN har snakket med. Ifølge kilden har politiet gjennomgått en rekke amatørvideoer og fotografier sendt inn av folk som bor i området. Det er disse som skal ha gitt grunnlag for å tro at brannen startet mot midten av taket av Notre-Dame-katedralen.

Politikilden forteller også at etterforskerne fokuserer på to potensielle problemer knyttet til brannens opphav.

Én ting, som VG skrev om i går, har sammenheng med heisene som ble bygget for arbeiderne som drev med renovering av kirken som ble bygget fra 1163 til 1345.

Det andre skal være et mulig problem med sensorene i brannalarmsystemet.

Tre meter høye flammer

To sikkerhetsvakter har fortalt politiet at de la merke til flammene for første gang da de var blitt nesten tre meter høye, klokken 18.43. Dette kan ifølge CNNs kilde tyde på at brannvarslingssystemet ikke fungerte som det skulle.

Den første alarmen gikk av klokken 18.15. På katedralens sikkerhetsskjermer blinket en melding som fortalte hvilke sensorer som var aktivert. Da de to sikkerhetsvaktene skal ha gått dit så de angivelig ikke noe tegn til brann.

Da alarmen gikk for andre gang, klokken 18.43, gikk de til et annet sted, nær toppen av katedralen. Der så de flammene, som skulle herje i flere timer mandag kveld og etterlate seg store skader.

Det så lenge ut til at man ikke var i stand til å redde det gotiske mesterverket.

FLAMMEHAV: Notre-Dame i brann mandag.

Elektrisk anlegg

Torsdag meldte blant andre AP at politietterforskere tror brannen startet på grunn av en kortslutning i det elektriske anlegget.

Fredag sa Notre-Dames administrative leder Patrick Chauvet at dette kan ha oppstått som følge av en feil i datasystemet, skriver nyhetsbyrået.

Chauvet gikk ikke nærmere inn på detaljer rundt den mulige elektriske feilen, og la til at det kan ta to til tre måneder før hendelsesforløpet er avklart.

Publisert: 20.04.19 kl. 13:41