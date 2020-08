TIDLIGERE PRESIDENTKANDIDAT ADVARER MOT TRUMP: Ohio-guvernør John Kasich var en av republikanerne som angrep Trump under Demokratenes landsmøte. Han var også en av presidentkandidatene til Det republikanske partiet i 2016. Foto: Matt Rourke / TT NYHETSBYRÅN

Fremtredende republikanere ut mot Trump: – De fleste vil reagere veldig negativt

Trump vil splitte USA ytterligere, advarte politikere på ytterfløyen av det republikanske parti under Demokratenes landsmøte. – Vil ikke flytte særlig mange velgere, tror USA-ekspert Jan Arild Snoen.

Ohio-guvernør John Kasich var blant republikanerne som over videolink under det demokratiske partiets landsmøte gikk hardt ut mot den sittende presidenten.

– Han tar oss feil vei, videre inn i splittelsen, sa han blant annet om Trump.

I tillegg til å være guvernør, var Kasich en av de republikanske presidentkandidatene under valget i 2016.

Talen treffer et budskap som er sentralt for Demokratenes presidentkandidat Joe Biden, mener USA-ekspert og Minerva-kommentator Jan Arild Snoen:

– Nemlig å samle og forene landet, og gå tilbake til en mer normal politisk diskusjon. Derfor passer det godt for Biden at det også er fremtredende republikanere som støtter opp under hans kandidatur, sier han.

– Forsterker en stemning i det republikanske partiet

Også tidligere New Jersey-guvernør Christine Todd Whitman, pengeinnsamler Meg Whitman og tidligere kongresskvinne Susan Molinari, alle fremtredende republikanere, sto på talerstolen under landsmøtet.

Rett før landsmøtet kunngjorde også Miles Taylor, som har jobbet i USAs sikkerhetsdepartement under Trump, at han har skiftet side og vil stemme på Biden i høstens presidentvalg.

Snoen tror imidlertid ikke at appellene vil ha en nevneverdig betydning for oppslutningen i det kommende presidentvalget.

TROSSER EGET PARTI: USA-ekspert Jan Arild Snoen mener flertallet av republikanere vil se negativt på alle som ikke samler seg rundt partiets presidentkandidat. Foto: Privat

– Det flytter ikke særlig mange velgere. Det er en del velgere som har hoppet av Trump for å gå til Demokratene, så det kan bidra, men de aller fleste republikanerne vil reagere veldig negativt på dette. Det forsterker nok en stemning i det republikanske partiet overfor det store flertallet om at «nå må vi samle oss rundt vår egen kandidat», sier kommentatoren.

Han tilføyer at republikanere som går ut mot Trump ikke ligger godt an for en senere karriere i partiet. Dette er «gårsdagens folk», understreker Snoen.

– Det var en mye større risiko for Mitt Romney som stemte mot Trump i riksrett. Her er det folk som egentlig er ute av posisjon, sier han.

– Blir stemplet som forræder

Flere republikanere som ikke ønsker at Trump skal bli gjenvalgt har gjennom «The Lincoln Project» gått sammen om videoer i sosiale medier der de angriper presidenten.

Snoen mener det ikke er uvanlig at fremtredende politikere går mot presidentkandidaten i eget parti. Han viser til 2016-valget, da ingen tidligere republikansk president eller presidentkandidat stemte på Trump.

– At viktige deler av partieliten er og har vært mot Trump, det er ikke noe nytt, understreker han.

I boken «Trump-sjokket» skriver Snoen om hvor disse politikerne vil stå i partiet etter valget:

– Ved å åpent støtte den demokratiske kandidaten har de meldt seg litt ut av kampen om hva som skal skje etterpå. Da blir du stemplet som forræder og melder seg av Republikanernes fremtid, selv om de sier det motsatte, utdyper han.

